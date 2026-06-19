O Parrulo Ferrol encara la recta final de las inscripciones para su Escuela de Fútbol Sala

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La Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol afronta los últimos días del proceso de incorporación de nuevos jugadores y jugadoras para la temporada 2026-2027, un curso para el que ya cuenta con más de 250 niños y niñas inscritos en sus diferentes categorías.

La entidad ferrolana mantendrá abierto hasta el próximo 30 de junio el plazo para solicitar nuevas altas tanto en sus equipos masculinos como femeninos, que abarcan desde la categoría chupete, para nacidos y nacidas en 2023, hasta la categoría juvenil, destinada a jóvenes nacidos entre 2008 y 2010.

Desde el club destacan la elevada participación registrada hasta el momento, que permitirá volver a contar con una amplia estructura de equipos de base en la próxima campaña.

Las familias interesadas en incorporarse a la Escuela podrán formalizar la solicitud de plaza en la oficina de O Parrulo Ferrol, ubicada en el pabellón de A Malata, que permanecerá abierta los días 23, 25 y 30 de junio, en horario de 11.00 a 13.00 horas.

Asimismo, el formulario de solicitud también puede descargarse a través de la página web oficial del club, para ser entregado posteriormente en las oficinas de la entidad.

Una vez recibidas las solicitudes, la dirección de la Escuela evaluará cada petición y se pondrá en contacto con las familias para comunicar la adjudicación de plaza o, en su caso, la inclusión en una lista de espera.

Con más de 250 deportistas ya confirmados para el próximo curso, la cantera de O Parrulo Ferrol continúa consolidándose como uno de los principales referentes del fútbol sala base en la comarca.