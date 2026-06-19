El trofeo del Mundial femenino conquistado por España en 2023 se exhibe en Ferrol dentro de la iniciativa ‘Elas Xogan’

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La plaza de la Constitución de Ferrol acoge este viernes una de las actividades de promoción del fútbol femenino impulsadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a través de la iniciativa ‘Elas Xogan’, que incluye la exposición del trofeo de la Copa Mundial Femenina de Fútbol conquistada por España en 2023, como también los trofeos de la UEFA Nations League de 2023 y 2025.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitó durante la mañana la carpa instalada para la ocasión y pudo contemplar el prestigioso galardón acompañado por el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey; el delegado en Ferrol de la RFGF y presidente de su comité de fútbol femenino, Abraham Yáñez; la directora de Fútbol Feminino de la RFEF, Reyes Bellver; la seleccionadora absoluta femenina española, Sonia Bermúdez; la seleccionadora adjunta absoluta feminina, Iraia Iturregui; y la instructora FIFA, Elieth Artavia.

La actividad continuará durante la tarde con una jornada especialmente dirigida a niñas de entre seis y diez años. A partir de las 17.00 horas, las participantes podrán disputar partidos de fútbol y tomar parte en diferentes propuestas relacionadas con este deporte en un entorno lúdico y formativo.

La iniciativa ‘Elas Xogan’ tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva entre las más jóvenes y acercar referentes del fútbol femenino a las nuevas generaciones, aprovechando la presencia en Ferrol del trofeo mundialista que simboliza uno de los mayores éxitos de la historia del deporte español.

La exhibición del trofeo y las actividades programadas convierten a Ferrol en escenario de una jornada dedicada a la promoción de la igualdad de oportunidades en el deporte y al impulso del fútbol femenino entre las futuras deportistas.