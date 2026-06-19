Ferrol iza sus seis Banderas Azules y estrena el distintivo en la playa de Ponzos

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La Bandera Azul ya ondea en las playas de Ponzos, Doniños, Caranza, Esmelle, San Xurxo y A Fragata-O Pareixal, consolidando a Ferrol como una de las ciudades gallegas con mayor número de arenales reconocidos por su calidad ambiental, seguridad y servicios.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió este viernes el acto de izado de la enseña en la playa de Ponzos, que se incorpora este año al listado de arenales distinguidos por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

Con esta incorporación, Ferrol alcanza las seis Banderas Azules en 2026, situándose como la segunda ciudad gallega con mayor número de playas reconocidas con este distintivo internacional, que valora aspectos como la calidad de las aguas, la seguridad, la accesibilidad, la gestión ambiental, la sostenibilidad y la dotación de servicios.

Durante el acto, Rey Varela destacó que la obtención de estas distinciones responde a un trabajo continuado por parte del Concello. “Non é un éxito puntual, senón o reflexo dun compromiso continuado no tempo”, afirmó el regidor, quien señaló que el objetivo es garantizar espacios naturales accesibles y preparados para el disfrute de vecinos y visitantes.

El alcalde recordó además que este verano un total de 60 socorristas velarán por la seguridad de los usuarios de las playas ferrolanas. “Unha praia de calidade é aquela que pensa na seguridade e na experiencia global dos seus usuarios e cada bandeira azul que recibimos é un símbolo compartido e de orgullo de cidade”, aseguró.

Protección solar gratuita en las playas

Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, el Concello de Ferrol renovará por cuarto año consecutivo la campaña de protección solar gratuita que desarrolla en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer.

Los usuarios podrán disponer de crema solar de factor 50 en los dispensadores instalados en las casetas de socorrismo de Covas, Caranza, A Graña, Penencia, San Xurxo, Doniños, Santa Comba, Esmelle y Ponzos.

“Un ano máis contribuímos á prevención de enfermidades relacionadas coa exposición solar”, señaló Rey Varela, quien destacó que esta iniciativa refleja “unha visión integral do que significa coidar das nosas praias: non só garantir a súa limpeza ou a calidade das augas, senón tamén velar polo benestar das persoas que as desfrutan”.

La medida busca fomentar hábitos saludables entre los bañistas y reforzar la prevención frente a los riesgos derivados de la exposición prolongada al sol durante los meses de verano.