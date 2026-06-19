Ferrol se prepara para recibir a más de 150 surfistas en un Gadis Surf Festival con novedades

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Ferrol volverá a convertirse la próxima semana en uno de los principales referentes del surf europeo con la celebración de la tercera edición del Gadis Surf Festival Ferrol, que reunirá entre el 24 y el 28 de junio a más de 150 deportistas en las playas de Esmelle y Covas para disputar dos pruebas oficiales de la World Surf League (WSL).

La presentación oficial del evento tuvo lugar este viernes en el Camping As Cabazas de Covas, donde organizadores e instituciones destacaron la consolidación de una cita que combina deporte, cultura y ocio. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, subrayó la importancia de la colaboración entre promotores, patrocinadores y administraciones para sacar adelante iniciativas de estas características. Según señaló, el éxito del festival se sustenta en «el trabajo de los promotores», el apoyo de la empresa privada y la coordinación entre las distintas instituciones públicas.

Las principales novedades de esta edición llegarán de la mano de las actividades paralelas. El festival incorporará una zona dedicada al arte urbano impulsada por la Vazva Art Division, con la participación de artistas internacionales como Filippo Fiumani y Rui Major, junto a creadores gallegos y locales.

Asimismo, el domingo 28 de junio se celebrará una competición de skate abierta a todos los participantes, organizada por Volcom, que contará con premios y reunirá a destacados especialistas de la comarca.

Durante el acto de presentación, el diputado provincial Antonio Leira destacó la colaboración entre administraciones para hacer posible el evento y afirmó que es «un auténtico lujo» alcanzar acuerdos entre la Deputación, la Xunta y el Concello para impulsar iniciativas de este tipo.

Por su parte, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, aseguró que la ciudad será «el epicentro del surf» en Europa durante la próxima semana. Además, incidió en que el festival trasciende el ámbito deportivo y contribuye a dinamizar el turismo, permitiendo a los visitantes conocer el patrimonio y los atractivos culturales de la comarca.

En el apartado competitivo, el Gadis Surf Festival volverá a albergar una prueba del circuito júnior (JQS) y otra del circuito de longboard (LQS), ambas en categorías masculina y femenina. Las previsiones que maneja la organización apuntan a buenas condiciones para el desarrollo de las competiciones, con un incremento progresivo del tamaño de las olas a medida que avance la semana.

Entre los nombres más destacados del JQS figuran el vigente campeón de Europa júnior de la WSL, el asturiano Alfonso Suárez; el campeón mundial sub-16 Dylan Donegan; Hans Odriozola, campeón mundial júnior ISA en 2023; y la canaria Carla Morera de la Vall, subcampeona europea júnior en 2025.

La competición de longboard contará también con algunos de los referentes continentales de la especialidad, como el francés Edouard Delpero, el portugués Antonio Dantas, vigente campeón del festival, y las francesas Alice Lemoigne y Justine Dupont.

La representación gallega estará integrada por Teo García, Isidro de la Cal, Ana Piñón y Daniela Alonso en la categoría júnior, mientras que Lola Bermúdez de Castro e Iago Formosel competirán en longboard gracias a las invitaciones concedidas por Deporte Galego.

La programación se completará con conciertos gratuitos, entre los que destaca la actuación de Carlos Sadness el sábado 27 de junio, además de foodtrucks y espacios de ocio que convertirán el entorno de Esmelle y Covas en uno de los grandes puntos de encuentro del verano en Ferrol.