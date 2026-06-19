Ferrol cubre 391 plazas en los campamentos de verano para facilitar la conciliación familiar

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El Concello de Ferrol ha publicado la lista provisional de personas admitidas en los campamentos urbanos y rurales de verano de 2026, un programa destinado a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares.

Según los datos difundidos por la administración local, se han cubierto 391 de las 440 plazas ofertadas para los meses de julio y agosto. En concreto, durante julio participarán 251 menores de las 270 plazas disponibles, mientras que en agosto se ocuparán 140 de las 170 plazas convocadas.

De todas las solicitudes presentadas, únicamente una ha sido excluida al haberse registrado fuera del plazo establecido, por lo que el resto de los aspirantes han sido admitidos provisionalmente.

Los campamentos se desarrollarán a lo largo de los meses de julio y agosto. En el primer caso, las actividades tendrán una duración de 23 días, mientras que en agosto se prolongarán durante 21 jornadas.

Las propuestas se llevarán a cabo en distintos espacios del municipio. Los campamentos rurales tendrán lugar en la Asociación de Veciños de Esmelle y en el CEIP A Laxe, en Valón. Por su parte, los campamentos urbanos se desarrollarán en los CEIP Ánxela Ruiz Robles y Ponzos.

El servicio funcionará de lunes a viernes, entre las 8.30 y las 14.30 horas, y está dirigido a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 13 años. Como requisito, los participantes deberán haber cumplido los tres años antes del 1 de julio y no alcanzar los 14 años antes del 1 de septiembre.

Con esta iniciativa, el Concello de Ferrol busca ofrecer una alternativa educativa y de ocio durante el período vacacional, al tiempo que facilita a las familias la organización de sus responsabilidades laborales durante los meses de verano.