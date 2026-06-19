El paseo marítimo de Doniños incorpora diez bancos para mejorar sus zonas de descanso

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El paseo marítimo de Doniños cuenta desde esta semana con diez nuevos bancos destinados a reforzar las áreas de descanso de uno de los espacios más frecuentados del municipio durante la temporada estival.

El concejal de Servicios y Obras, José Tomé, informó este viernes de la instalación de este nuevo mobiliario urbano, que procede de la zona de O Bertón y que ha sido previamente rehabilitado por la empresa encargada del mantenimiento de las zonas verdes municipales.

Según explicó el edil, la actuación permite incrementar los espacios destinados al descanso de vecinos y visitantes que utilizan habitualmente este entorno litoral, especialmente durante los meses de verano, cuando la afluencia de público aumenta considerablemente.

José Tomé destacó además la apuesta del Concello por la recuperación y reutilización de elementos que todavía se encuentran en buenas condiciones. “Trátase dunha actuación que mellora o servizo aos usuarios e que, ademais, responde a criterios de sustentabilidade e aproveitamento dos recursos municipais”, señaló.

Paralelamente, la empresa responsable del mantenimiento de las zonas verdes está desarrollando labores de limpieza, acondicionamiento y desbroce en distintos espacios de Doniños. Estos trabajos tienen como finalidad preparar el entorno para la temporada de playas y garantizar el correcto estado tanto de las áreas naturales como de las zonas de ocio.

“Estes traballos teñen como obxectivo preparar o entorno para a tempada de praias e garantir que tanto os espazos naturais como as zonas de lecer se atopen nas mellores condicións para o seu uso e desfrute”, afirmó el concejal.