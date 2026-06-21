Bando nas Pontes da proba das sirenas na Presa da Ribera

O alcalde do Concello das Pontes, Valentín González Formoso, da a coñecer un bando municipal, acerca da proba das sirenas que se vai realizar na Presa da Ribeira.
«O día 25 de xuño de 2026, ao longo da mañá (a partires das 11:00 horas), vaise a realizar unha proba das sirenas da Presa da Ribeira, que no caso de producirse un incidente grave actuaría como elemento de aviso á poboación».
«Esta proba vai servir para avaliar o seu correcto funcionamento así como dar a coñecer o seu son aos cidadáns. Máis aló destes sinais acústicos, a actividade dos veciños non ser verá afectada, e poden continuar coas súas actividades habituais».
«A información é seguridade. Grazas pola súa colaboración».