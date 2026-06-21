Bando nas Pontes da proba das sirenas na Presa da Ribera

21 junio, 2026 Dejar un comentario 270 Vistas

O alcalde do Concello das Pontes, Valentín González Formoso, da a coñecer un bando municipal, acerca da proba das sirenas que se vai realizar na Presa da Ribeira.

«O día 25 de xuño de 2026, ao longo da mañá (a partires das 11:00 horas), vaise a realizar unha proba das sirenas da Presa da Ribeira, que no caso de producirse un incidente grave actuaría como elemento de aviso á poboación».

«Esta proba vai servir para avaliar o seu correcto funcionamento así como dar a coñecer o seu son aos cidadáns. Máis aló destes sinais acústicos, a actividade dos veciños non ser verá afectada, e poden continuar coas súas actividades habituais».

«A información é seguridade. Grazas pola súa colaboración».

 

Lea también

A biblioteca municipal de Neda estrea horario de verán

Coincidindo co remate do curso escolar, a biblioteca municipal de Neda muda o seu horario. …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *