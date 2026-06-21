El Colegio Oficial de Médicos de A Coruña rinde homenaje a sus profesionales colegiados

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El Colegio Oficial de Médicos de A Coruña ha celebrado este sábado 20 su XVIII Encuentro Médico, en el que hizo entrega de la Medalla de Oro y Brillantes—máxima distinción de la institución— al doctor del CHUAC Fernando Lamelo por su trayectoria y su compromiso durante la pandemia.

El presidente del Colegio médico Luciano Vidán estuvo acompañado en el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de A Coruña por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el conselleiro de Sanidad de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño; el rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao; el concejal de Educación del Concello da Coruña, Juan Ignacio Borrego; la presidenta del Consello Galego de Colexios Médicos, Pilar Garzón, y el presidente de la Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.), Luis Campos.

Tras una primera intervención del presidente, Dr. Luciano Vidán se entregaron los títulos de Colegiados Honoríficos y de Honor y se proyectó un vídeo en homenaje a Miguel Carrero, presidente del Colegio desde el año 1986 hasta el 2007 y fallecido el pasado año.

Seguidamente se impuso la Medalla de Oro y Brillantes al doctor Fernando Lamelo, jefe del Servicio de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos y responsable de la Unidad de Coordinación y Apoyo a Residencias del área sanitaria de A Coruña y Cee.

Los facultativos más veteranos recibieron en este acto los títulos de Colegiados de Honor y los jubilados en el último año, los de Colegiados Honoríficos; Entre ellos se encontraba el Dr. Vidal Hernández Casado, reputado traumatólogo y ferrolano de adopción que recibió de manos del presidente de la Xunta de Galicia el título de Colegiado de Honor y la insignia de oro del Colegio.

Más de 400 médicos acudieron al encuentro que se inició con una misa en recuerdo de los colegiados fallecidos en la Colegiata de Santa María del Campo, presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto.