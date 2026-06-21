Ceproc y Cáritas unidos en una campaña solidaria de recogida de material escolar en Ferrolterra y Ortegal

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El objetivo es apoyar a niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad de cara al curso 2026-2027.

El Colegio de Procuradores de A Coruña y Cáritas se unen en una campaña solidaria de recogida de material escolar. El objetivo es apoyar a niños de familias en situación de vulnerabilidad de cara al curso 2026-2027. La recogida estará activa hasta el 15 de julio en los juzgados de Ferrol y Ortigueira.

Un año más, la solidaridad se convierte en motor del comienzo del próximo curso escolar. El Colegio de Procuradores de A Coruña, a través de su Centro de Estudios (Ceproc), ha puesto en marcha una campaña solidaria en colaboración con Cáritas Interparroquial de A Coruña para recaudar material escolar y deportivo con el que ayudar a que los menores en situación de vulnerabilidad afronten el curso 2026-2027 en condiciones de igualdad.

Bajo la premisa de que la educación debe ser inclusiva, la organización anima a toda la ciudadanía a participar activamente. «Con tu ayuda conseguiremos artículos imprescindibles y complementarios de los libros de texto y del material escolar del Fondo Solidario» señalan los impulsores de la iniciativa, destacando la importancia de colaborar ahora para poder organizar el reparto antes de que comiencen las clases.

Las donaciones pueden incluir tanto material de papelería como equipamiento básico para el día a día escolar.

Material de papelería y manualidades: Mochilas, estuches, libretas grandes, carpetas de gomas, archivadores con recambios, folios DIN A4, fundas multitaladro, lápices, bolígrafos (azul, negro y rojo), ceras duras y blandas, rotuladores, pinturas de colores, fluorescentes, gomas, afilalápices y barras de pegamento. También se requieren tijeras de punta redonda, pinceles, rodillos Jovi, plastilina, blocs de cartulinas, Tipp-Ex, Post-its, punzones y grapadoras.

Higiene: Toallitas y pañuelos de papel, alfombrillas. Equipamiento escolar y deportivo: Chándales, zapatillas y bolsas de deporte.

Durante la campaña, que estará activa hasta el 15 de julio, todas las personas interesadas, desde adultos a los más pequeños, pueden depositar sus donaciones, en horario de mañana, en las delegaciones del SERCYN en los Juzgados de Ferrol (calle de A Coruña, nº 89) y Ortigueira (av. Escola de Gaitas, s/n).