Vilalba participa en la campaña estival de ADOS, «Un Aliento de Vida»

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Alrededor de 170 ayuntamientos recibirán la visita de las unidades móviles de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre con el objetivo de obtener 22.000 donaciones en el período estival.

El ayuntamiento de Vilalba acogerá este viernes 19 de junio, la campaña de verano “Un aliento de vida” que desarrolla la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS). El objetivo de esta iniciativa pasa por obtener alrededor de 22.000 donaciones de sangre hasta finales de agosto y fomentar la participación de la ciudadanía. Para eso, las unidades móviles de la Agencia visitarán más de 170 ayuntamientos gallegos para facilitar el acceso a este gesto solidario.

La unidad móvil de la ADOS estará estacionada en la Plaza de la Alameda, a un lado del palco de la Plaza de la Constitución, en horario de las 10:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 21:00 horas.

La Agencia recuerda que todos los días del año son precisas 400 donaciones para garantizar el adecuado abastecimiento de componentes sanguíneos a nuestros hospitales. Esta cifra se mantiene en los meses de verano, un período especialmente sensible por mor de la deslocalización de los donantes habituales. Colaboración fundamental

La campaña “Un aliento de vida” recuerda la importancia de procurar una oportunidad de curación para muchos enfermos que solo pueden brindarle los donantes de sangre que, con su gesto solidario, contribuyen al posibilitar el tratamiento de muchos enfermos atendidos en nuestro sistema público de salud.

Las personas que participen en la campaña de verano recibirán un regalo como una almohada o un balón de playa por su participación y, en esta ocasión, a un lado de la unidad móvil se instalará un espacio que simula una típica terraza de verano. Los donantes podrán inflar un globo que pasará a formar parte de la escenografía y, de este modo, simbolizar ese aire que supone para muchos enfermos recibir una transfusión de componentes sanguíneos.

Esta iniciativa quiere llamar la atención sobre la necesidad de donar aunque sea verano y disfrutemos de vacaciones, recordando que las unidades móviles también tendrán una importante presencia en municipios de costa y eminentemente vacacionales.