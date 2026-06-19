Valdoviño promueve un Curso de Digitalización gratuito para mayores de 60

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Consta de 5 sesiones, que se celebran en junio y julio, en el centro social de Aviño y en el centro sociocomunitario de Valdoviño.

El Ayuntamiento de Valdoviño organiza en las próximas semanas el Curso de Digitalización dirigido a personas mayores de 60 años inscritas en la localidad. Se impartirá los días 29 de junio y 6, 13, 20 y 27 de julio en el centro social Aviño (de 9:30 a 11:00 horas) y en el centro sociocomunitario de Valdoviño (de 11:15 a 12:45 horas). La participación es gratuita, con plazas limitadas. Las inscripciones deben realizarse hasta el jueves 25 de junio en la oficina municipal de Servicios Sociales (planta baja del ayuntamiento o teléfono 981 48 70 41, ext. 5).

La concejala de área, Rosana García, avanzó que en las sesiónes se llevarán a cabo cuestiones prácticas como sacarle el máximo partido al teléfono móvil (WhatsApp, videollamadas, GPS y ubicación, descarga de aplicaciones, conexión a redes wifi u organización de contactos y fotos, al uso de cajeros automáticos mediante un simulador (retiro de efectivo, transferencias, pago de recibos u operaciones regulares con seguridad y a la realización de procedimientos sanitarios (Sergas App, máquinas de citas hospitalarias, trámites y consultas frecuentes u obtención y uso de la Chave365

De esta forma, el Ayuntamiento busca mejorar la formación de las personas mayores para fortalecer su autonomía en la vida diaria, facilitar sus conexiones sociales y familiares o proteger su seguridad digital.

Esta iniciativa está financiada por la Consellería de Política Social.