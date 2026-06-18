Un hombre apuñala en un brazo al dueño de la vivienda que ocupa ilegalmente en As Pontes al cortarle una conexión de luz ilegal

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La Guardia Civil mantiene abierta una investigación contra un hombre acusado de agredir con un arma blanca al propietario de la vivienda que ocupa de manera ilegal en el municipio coruñés de As Pontes.

El conflicto se desencadenó el pasado viernes cuando el dueño del inmueble intentó poner fin a una conexión fraudulenta de electricidad. Los hechos ocurrieron sobre las 17,00 horas en la zona conocida como Rego do Muíño, donde el perjudicado es propietario de todo el bloque y de otro edificio colindante, ambos destinados en parte al alquiler de viviendas.

Según consta en la denuncia presentada posteriormente, el arrendador se personó en el piso ocupado acompañado de un técnico electricista con el objetivo de dejar los cables en condiciones y suprimir el suministro que el inquilino irregular había manipulado para obtener luz sin coste. Fue en ese instante, siempre según el relato del denunciante, cuando el ocupante reaccionó de forma violenta y le asestó una puñalada en uno de los brazos.

El herido fue trasladado de urgencia al centro de salud local, donde los facultativos le diagnosticaron una herida de gravedad que requirió atención inmediata. Horas después, el propietario formalizó la correspondiente denuncia ante el Instituto Armado.

NUEVO ENGANCHE

Pese a la agresión, el ocupa no cesó en su actuación irregular y, según fuentes próximas a la investigación, volvió a tender un nuevo enganche clandestino para seguir disfrutando del fluido eléctrico sin abonar ningún importe.

El pasado miércoles, el presunto agresor fue citado en el cuartel de la Guardia Civil de As Pontes para prestar declaración en el marco de las diligencias abiertas. Tras tomarle declaración, los agentes pusieron al investigado a disposición del juzgado correspondiente, a la espera de que se determinen las responsabilidades penales.

El suceso ha reavivado la inquietud entre los residentes de la zona de Rego do Muíño, varios de los cuales han manifestado su temor ante el comportamiento del señalado ocupante. Algunos vecinos han asegurado que el investigado ha proferido amenazas en fechas anteriores y que existe un clima de intimidación que frena la presentación de más denuncias por miedo a posibles represalias.