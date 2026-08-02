Fallece un vecino de Ferrol cuando se encontraba en la playa de Doniños y sufrió un posible infarto

2 agosto, 2026 Dejar un comentario 376 Vistas

Un vecino de Ferrol, A A. C. A. de 67 años ha fallecido en la tarde de este domingo cuando se encontraba en la playa de Doniños, en la zona de Outeiro, y en el momento de querer introducirse en las aguas sufrió un posible infarto lo que le provocó la muerte a pesar de los esfuerzos de los socorristas y sanitarios por intentar salvarle la vida.

Sobre las 18.20 horas el Centro Integrado ás Emerxencias 112-Galicia recibió la llamada de un particular informando de lo que sucedía. De inmediato desde el CIAE se alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Policía Local y Protección Civil.

Según datos facilitados por el concello, al lugar del suceso acudió la edil María del Carmen Pieltain, los socorristas y los técnicos sanitarios del 061 estuvieron tratando de salvarle la vida, cosa que no lograron a pesar de contar con un desfibrilador externo automático.

Ya más tarde acudió a la zona un furgón judicial en el que se trasladó el cadáver al Hospital Naval de Complejo Hospitalario Universitario (CHUF) en donde este lunes le será practicada la autopsia. 

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