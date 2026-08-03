As Escolas Municipais Culturais das Pontes abren o prazo de matrícula para o novo curso o 7 de setembro

O alumnado do curso anterior poderá reservar a súa praza do 7 ao 15 de setembro.
O Concello das Pontes, a través da Concellería de Cultura, abrirá durante o mes de setembro o prazo de matrícula para as Escolas Municipais Culturais correspondentes ao curso 2026-2027, un programa consolidado que cada ano ofrece á veciñanza a oportunidade de achegarse á música, á danza e ás tradicións populares mediante unha ampla oferta formativa.
As Escolas Municipais Culturais constitúen un dos piares da programación cultural do municipio, favorecendo a aprendizaxe artística, a convivencia e a transmisión do patrimonio cultural galego entre persoas de todas as idades. A través destas actividades, o Concello continúa apostando por unha oferta educativa de calidade, accesible e orientada á participación activa da cidadanía na vida cultural das Pontes.
A programación deste novo curso inclúe as especialidades de gaita, pandeireta, acordeón, percusión, baile galego, baile moderno, danza clásica e danza e movemento, disciplinas impartidas por profesorado especializado e dirixidas, preferentemente, ás persoas empadroadas no municipio. No caso de existiren prazas vacantes unha vez rematado o proceso, estas poderán ser ocupadas por persoas non empadroadas que presenten a súa solicitude dentro do prazo establecido.
Dúas fases de matrícula
O proceso de inscrición desenvolverase en dúas fases diferenciadas. A primeira delas estará destinada ao alumnado que xa participou nas Escolas Municipais durante o curso 2025-2026. Así, do 7 ao 15 de setembro abrirase o prazo para a reserva de praza, que permitirá ao alumnado continuar na mesma actividade e grupo, sempre que cumpra os requisitos establecidos no regulamento: ter completado o curso anterior con asistencia habitual ás clases, non manter recibos pendentes, non causar baixa durante o curso e formalizar a matrícula no mesmo grupo.
A segunda fase corresponderá á nova matrícula, que permanecerá aberta do 22 ao 29 de setembro. Neste período poderán presentar solicitude todas aquelas persoas interesadas en incorporarse ás Escolas Municipais Culturais. A asignación das prazas realizarase de forma directa cando o número de solicitudes non supere as vacantes dispoñibles. No caso contrario, procederase á súa adxudicación mediante sorteo público, garantindo así a igualdade de oportunidades entre todas as persoas solicitantes.
O 21 de setembro publicarase no taboleiro de anuncios do Departamento de Cultura, situado na Casa Dopeso, o listado de prazas vacantes, así como a data e a hora na que se celebrará o correspondente sorteo, no caso de ser necesario.
Inscrición preferentemente por vía telemática
Co obxectivo de facilitar os trámites á cidadanía, o Concello recomenda realizar a matrícula preferentemente a través da sede electrónica municipal, accedendo ao procedemento correspondente ás Actividades culturais e deportivas.
As persoas que non dispoñan de medios electrónicos ou prefiran realizar o trámite de maneira presencial poderán descargar os impresos desde a sede electrónica ou recollelos e entregalos no Departamento de Cultura (Casa Dopeso), de luns a venres, en horario de 9.00 a 14.00 horas.
As persoas interesadas poden obter máis información a través do correo electrónico cultura@aspontes.org, no teléfono 981 44 03 44 ou dirixíndose ao Departamento de Cultura, na Casa Dopeso.