Una mujer trasladada al Marcide tras ser apuñalada en la tarde de este domingo por otra en Tejeras

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Sobre las cuatro y cuarto de la tarde de este domingo se produjo un enfrentamiento entre dos mujeres en la zona de la Travesía de Bazán, en Tejeras, Caranza, y una de ellas resultó herida por arma blanca, mientras que según varios vecinos de la zona se oyó por lo menos un disparo.

Al parecer en el enfrentamiento, del que se desconocen los motivos, tras comenzar con palabras y amenazas una de ellas disparó al aire y los familiares de la otra mujer, que la acompañaban, le asestaron varias puñaladas

En el Centro Integrado ás Emerxencias 112-Galicia se recibió una llamada de un particular informando de lo que estaba pasando. De inmediato, eran las 16,38, acudió a la zona, que estaba acordonada por la policía local, una ambulancia de soporte vital avanzado de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. También acudieron efectivos de la Policía Nacional.

La agredida fue trasladada en la ambulancia medicalizada a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario (CHUF) mientras que la otra mujer al parecer fue trasladada a la Comisaria de la Policía Nacional.