PSOE y BNG cuestionan el balance de los tres años de mandato de Rey Varela y critican su modelo de ciudad para Ferrol

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Los grupos municipales del PSOE y del BNG realizaron este jueves una valoración crítica de los tres años de gobierno de José Manuel Rey Varela al frente del Concello de Ferrol, coincidiendo con el balance presentado por el alcalde. Ambas formaciones discrepan de la imagen de transformación expuesta por el regidor popular y consideran que la realidad de la ciudad dista del relato ofrecido por el ejecutivo local.

Desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz, Ángel Mato, acusó a Rey Varela de protagonizar “un exercicio de propaganda” alejado de la situación real de Ferrol. Los socialistas sostienen que los principales proyectos que están impulsando la actividad económica y la transformación de la ciudad no son fruto de la gestión municipal, sino del compromiso del Gobierno de España.

Mato señaló que iniciativas como las fragatas F-110, la carga de trabajo de Navantia, los fondos europeos o diversas inversiones industriales tienen su origen en decisiones adoptadas por el Ejecutivo central. En este sentido, afirmó que “a verdadeira transformación de Ferrol non a lidera Rey Varela, está a impulsala o Goberno de España”.

El portavoz socialista respaldó sus críticas en los datos de ejecución presupuestaria del Concello. Según indicó, en 2024 solo se ejecutó el 7,84 % de las inversiones previstas, mientras que en 2025 se habrían materializado alrededor de 12 millones de euros de los casi 74 millones disponibles. Asimismo, aseguró que durante el primer trimestre de 2026 apenas se ejecutaron 517.000 euros de los más de 68 millones consignados para inversiones.

Para el PSOE, esta baja ejecución tiene consecuencias directas sobre la ciudadanía, al retrasar actuaciones en barrios, obras comprometidas y oportunidades de desarrollo económico. Mato considera que, tras tres años de mayoría absoluta, el gobierno local no puede escudarse en falta de recursos o apoyos institucionales.

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, centró su valoración en el modelo de ciudad impulsado por el ejecutivo local. El nacionalista destacó como hecho más relevante de estos tres años la movilización social en defensa de la modernización de las infraestructuras ferroviarias de salida de Ferrol, subrayando la capacidad de la ciudadanía para situar esta reivindicación en la agenda de las distintas administraciones.

Sin embargo, Rivas lamentó lo que calificó como una orientación política “anacrónica” por parte de Rey Varela, al considerar que mantiene una visión de ciudad alejada de las necesidades actuales. Según el portavoz del BNG, Ferrol debería avanzar hacia un modelo más sostenible, centrado en los espacios verdes, la protección del patrimonio y una movilidad más amable para las personas.

En este sentido, criticó que durante los últimos tres años se hayan dejado pasar oportunidades como la transformación del Sánchez Aguilera en una gran zona verde, la recuperación de elementos patrimoniales municipales como la casa de Carvalho Calero o el impulso de nuevas medidas de peatonalización y mejora del transporte público.

Para el BNG, el gobierno municipal continúa apostando por un modelo basado en el vehículo privado y en la especulación inmobiliaria, en lugar de aprovechar las oportunidades que ofrece el desarrollo industrial y la planificación urbana sostenible.

Las valoraciones de PSOE y BNG contrastan con el balance realizado por el alcalde, que defendió los avances alcanzados durante estos tres años de mandato y la puesta en marcha de proyectos que, según el gobierno local, marcarán el futuro de la ciudad.