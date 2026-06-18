El 41º Festival Internacional de Xadrez Cidade de Ferrol reunirá a jugadores de varios países del 4 al 11 de julio

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Ferrol volverá a convertirse este verano en uno de los referentes del ajedrez gallego e internacional con la celebración del 41º Festival Internacional de Xadrez Cidade de Ferrol, que tendrá lugar del 4 al 11 de julio en el Hotel Almirante. La cita, organizada por el Círculo Ferrolán de Xadrez en colaboración con el Concello de Ferrol, ya cuenta con medio centenar de inscritos procedentes de distintos países.

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, presentó el evento este jueves acompañado por el presidente y el vicepresidente del Círculo Ferrolán de Xadrez, Juan Vicente Rodríguez y José Luis Picos. Durante el acto destacó la importancia de seguir apoyando una competición consolidada dentro del circuito gallego de ajedrez internacional y que, además, contribuye al desarrollo de nuevos talentos.

El torneo será válido para la obtención de ranking nacional e internacional y se disputará mediante el sistema suizo a nueve rondas. Entre los participantes figuran jugadores de diferentes nacionalidades, con representación de países como Letonia, Honduras o Cabo Verde, además de numerosos ajedrecistas españoles.

Por su parte, Juan Vicente Rodríguez subrayó que se trata del “evento internacional máis longo en duración de Galicia” y destacó que permite que jugadores de niveles medios y bajos puedan enfrentarse a otros de mayor categoría. Asimismo, aseguró que el festival continúa avanzando en su objetivo de consolidar a Ferrol como una ciudad de referencia en el mundo del ajedrez.

Dentro de la programación también se celebrarán el XX Torneo Mestre Rodrigo y el XXIII Torneo Mestre Alonso Leira, este último reservado a deportistas de Ferrol y su comarca.

La organización mantiene abierto el plazo de inscripción para las personas interesadas en participar. Los interesados pueden formalizar su inscripción a través del correo electrónico xoanrei@gmail.com o llamando al teléfono 655 796 421. Además, toda la información relativa al torneo está disponible en la página web del Círculo Ferrolán de Xadrez.