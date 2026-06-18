El Concello de Ferrol aprueba por unanimidad el nuevo reglamento del Comité de Seguridad y Salud

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El Concello de Ferrol contará con un nuevo Reglamento del Comité de Seguridad y Salud tras recibir el respaldo unánime de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y CIG, con representación en la Mesa Xeral de Negociación. Así lo anunció este jueves la concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, quien destacó la importancia de actualizar una normativa que permanecía sin cambios desde 1998.

Según explicó la edil, el anterior reglamento no regulaba de forma clara el funcionamiento de este órgano, por lo que el nuevo texto permitirá reforzar su papel dentro de la organización municipal y mejorar la gestión de las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud laboral de la plantilla.

“Con este novo regulamento reforzamos o papel do Comité de Seguridade e Saúde e deixamos constancia da importancia que ten para este goberno municipal garantir unhas condicións de traballo seguras e adecuadas para o persoal”, señaló Susana Sanjurjo.

Un plan propio de prevención de riesgos laborales

La responsable municipal avanzó además que el Concello de Ferrol dispondrá de un plan propio de Prevención de Riesgos Laborales, una herramienta destinada a integrar la prevención en todos los ámbitos de gestión municipal y en los distintos niveles jerárquicos de la administración local.

El objetivo de este documento será favorecer un entorno laboral más seguro, saludable y satisfactorio, incorporando medidas que permitan reducir la siniestralidad laboral, fomentar una cultura preventiva entre el personal y minimizar los riesgos derivados de la actividad profesional.

Asimismo, el plan incluirá la planificación de las actuaciones preventivas necesarias para garantizar la protección de los trabajadores municipales y de las personas empleadas por las empresas colaboradoras que desarrollan obras o prestan servicios para el Concello.

“Con este plan amosamos o noso firme compromiso co benestar, a seguridade e a saúde do persoal municipal, así como das persoas traballadoras das empresas que colaboran co Concello na execución de obras e na prestación de servizos”, afirmó la concejala de Recursos Humanos.

Con estas iniciativas, el gobierno local busca actualizar y reforzar las políticas de prevención y salud laboral dentro de la administración municipal, adaptándolas a las necesidades actuales y mejorando las condiciones de trabajo del personal.