Lucas Farias, importante refuerzo de O Parrulo Ferrol en calidad de cedido desde Jimbee Cartagena

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O Parrulo Ferrol continúa dando forma a su proyecto para la próxima temporada con la incorporación del brasileño Lucas Farias, que llega al conjunto ferrolano en calidad de cedido desde el campeón de la Primera División, el Jimbee Cartagena Costa Cálida.

La entidad ferrolana considera este fichaje como una de las operaciones más destacadas de su planificación deportiva, tanto por la calidad del jugador como por la dificultad de cerrar su llegada. El futbolista, de 24 años, contaba con el interés de varios clubes de la máxima categoría, pero finalmente se decantó por el proyecto presentado por O Parrulo Ferrol para continuar su progresión deportiva.

Lucas Farias se desenvuelve principalmente como cierre, aunque también puede actuar como ala. Destaca por su capacidad técnica, visión de juego y lectura táctica, características que lo han convertido en uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol sala brasileño.

Formado en las categorías inferiores del Magnus Futsal, continuó su desarrollo en el Umuarama Futsal, donde firmó dos temporadas sobresalientes que le permitieron ser reconocido como mejor cierre de la Liga Nacional de Fútbol Sala de Brasil en 2024. Posteriormente defendió los colores del Joinville Esporte Clube antes de dar el salto al fútbol sala europeo.

Su llegada a Ferrol se produce tras una etapa en el Jimbee Cartagena Costa Cálida, club que atraviesa el momento más exitoso de su historia reciente, con dos títulos consecutivos de Liga y tres Supercopas de España consecutivas, además de consolidarse entre los equipos más competitivos del continente.

Desde el punto de vista deportivo, O Parrulo Ferrol espera que el brasileño aporte equilibrio, capacidad organizativa y liderazgo dentro de la pista. La dirección del club considera que se trata de un jugador capaz de elevar el rendimiento colectivo gracias a su inteligencia táctica y a su capacidad para gestionar el juego en situaciones de presión.

La entidad ferrolana también quiso agradecer públicamente la colaboración y confianza mostradas por el Jimbee Cartagena Costa Cálida durante las negociaciones, destacando la buena relación institucional entre ambos clubes y la importancia de este acuerdo para el crecimiento deportivo de la entidad.

Con esta incorporación, O Parrulo Ferrol refuerza una plantilla que aspira a seguir creciendo y a afrontar con mayores garantías los retos de la próxima temporada, incorporando a uno de los jóvenes talentos más prometedores del panorama internacional del fútbol sala.