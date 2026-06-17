Valeria Montero continuará una temporada más en el Valdetires Ferrol

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El Valdetires Ferrol sigue dando forma a su plantilla para la temporada 2026-2027 y ha confirmado la renovación de Valeria Montero, que continuará defendiendo los colores del conjunto ferrolano durante una campaña más.

La joven jugadora afrontará así su segunda temporada en la entidad verde, consolidando su vinculación con un proyecto en el que seguirá aportando trabajo, compromiso y crecimiento deportivo.

Desde el club han mostrado su satisfacción por la continuidad de la futbolista, a la que consideran una pieza importante dentro de la planificación del nuevo curso. Con esta renovación, el Valdetires Ferrol mantiene su apuesta por dar continuidad a jugadoras que ya conocen la dinámica del equipo y que pueden seguir evolucionando dentro de la estructura de la entidad.

La renovación de Valeria Montero se suma a los movimientos que el club está realizando de cara al próximo ejercicio, en el que ya cuentan con la vuelta de Carol Senra -tras su ausencia en el segundo tramo del campeonato por motivos laborales- y las renovaciones de Irene Cela e Iria Santos, en el que busca configurar una plantilla competitiva para afrontar con garantías los retos de la temporada.

La entidad ferrolana continúa trabajando en la confección del equipo y en los próximos días seguirá anunciando novedades relacionadas con la composición de la plantilla para la campaña 2026-2027.