Ana López y Natali ponen fin a su etapa en el Valdetires Ferrol

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El Valdetires Ferrol ha confirmado las dos nuevas bajas de su plantilla de cara a la temporada 2026-2027. Ana López y Natali no continuarán en el conjunto ferrolano tras decidir emprender nuevos retos deportivos lejos del club, que se suman a las ya conocidas con anterioridad de Leti Rojo, Patri Corral y Giselle Tais.

En el caso de Ana López, la entidad explicó que ambas partes mantuvieron conversaciones durante cerca de dos meses para tratar de cerrar su renovación, una posibilidad que llegó a estar muy avanzada. Sin embargo, la jugadora ha optado finalmente por incorporarse al Linyola, en Cataluña, donde buscará vivir una nueva experiencia tanto deportiva como personal fuera de Galicia.

Por su parte, Natali también ha decidido cambiar de rumbo. A pesar de encontrarse plenamente integrada en el club ferrolano y de haber manifestado en varias ocasiones que se sentía “como en casa”, la futbolista ha optado por salir de su zona de confort y afrontar un nuevo desafío que le permita seguir creciendo tanto en el plano personal como en el deportivo.

Desde el Valdetires Ferrol han querido agradecer públicamente a ambas jugadoras el compromiso, el trabajo y la dedicación mostrados durante su etapa en la entidad, al tiempo que les han deseado la mayor de las suertes en sus respectivos proyectos de futuro.

La planificación del próximo curso continúa avanzando y el club ya ha anunciado que la próxima semana comenzará a desvelar las nuevas incorporaciones que formarán parte de la plantilla para la campaña 2026-2027. Desde la entidad se adelanta que habrá novedades “muy interesantes” con las que reforzar la ilusión y la ambición del proyecto deportivo ferrolano.