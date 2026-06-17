Se reunió en Ortigueira la xunta local de seguridad ante el Festival Internacional del Mundo Celta 2026

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El subdelegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde copresidió este miércoles la Xunta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Ortigueira junto con el alcalde, Valentín Calvín, en una reunión en la que se analizaron los datos de seguridad ciudadana del municipio, se coordinó el dispositivo especial previsto para el Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira 2026 y si evaluó la situación de la violencia de género en el ayuntamiento.

Asistieron además representantes de la Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico, Policía Autonómica, Policía Local, GES (Grupo de Emergencias Supramunicipal) de Ortigueira, Protección Civil, Renfe, Demarcación de Costas , Dirección Territorial de Medio Ambiente de la Xunta y de la dirección del propio Festival.

Durante el encuentro se destacaron los buenos indicadores de seguridad de Ortigueira, que presenta una tasa de criminalidad de 23 delitos por cada mil habitantes, muy inferior a los promedios provincial, gallega y estatal.

El subdelegado recordó además que Galicia es la segunda comunidad autónoma más segura de España y que España figura entre los países más seguros de Europa. “La coordinación entre administraciones y el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad permiten que municipios como Ortigueira mantengan unos excelentes niveles de seguridad y convivencia”, afirmó Julio Abalde.

DISPOSITIVO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MUNDO CELTA

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la preparación del dispositivo de seguridad para el Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira 2026, que se celebrará entre los días 9 y 12 de julio y que volverá a congregar a decenas de miles de personas en la localidad.

La Xunta Local de Seguridad sirvió para coordinar los recursos de las distintas administraciones y de los servicios implicados con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de las personas asistentes. Julio Abalde destacó la importancia de la planificación anticipada y de la colaboración institucional para afrontar con garantías un acontecimiento de referencia internacional que sitúa a Ortigueira en el mapa de la cultura celta y de la música folk.

Durante la reunión se analizó el dispositivo del año pasado valorando la introducción de mejoras. Ortigueira tiene unos 5.000 habitantes y en los días de Festival pasa a tener unos 120.000, por lo que es muy necesaria la coordinación y la colaboración entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como así está siendo y pusieron de relieve tanto el subdelegado como el alcalde, quien agradeció expresamente esta colaboración

Renfe facilitará la misma oferta de trenes y horarios que el año pasado. Como sucedió en otras ediciones, prevén un incremento significativo de pasajeros todos los días pero sobre todo de forma notable el sábado y el domingo, por lo que se reforzará con personal de intervención en las estaciones de Ferrol y Ortigueira y también con personal de apoyo de seguridad.

PLAN DIRECTOR

Durante la reunión también se presentaron los resultados del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus contornos, una iniciativa del Ministerio del Interior desarrollada en el municipio por la Guardia Civil. En el último curso participaron los tres centros educativos existentes en Ortigueira, alcanzando así la totalidad de los centros del ayuntamiento. Se desarrollaron 22 actividades en las que participaron 399 personas del ámbito educativo, entre alumnado y profesores-

Las acciones realizadas incluyeron cinco actividades relacionadas con el uso seguro de las tecnologías de la información y la ciberseguridad, cuatro sobre prevención de delitos sexuales, tres centradas en la prevención del consumo de drogas y alcohol y otras tres de orientación profesional. Además, se impartieron sesiones sobre violencia de género, acoso escolar y ciberacoso, protección legal de los datos personales y protección del medio ambiente y de la naturaleza.