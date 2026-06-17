Los sindicatos del metal de A Coruña aceptan una mediación planteada por los empresarios a la Xunta

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Los sindicatos convocantes de la huelga del sector del metal en la provincia de A Coruña valoraron este miércoles de forma positiva el seguimiento de los paros y advirtieron de que acudirán a un proceso de mediación para intentar desbloquear la negociación del convenio colectivo sin renunciar a sus principales reivindicaciones.

MANIFESTACIÓN EN FERROL

La jornada de protesta incluyó una manifestación que partió a las 12.00 horas de la puerta principal de Navantia Ferrol y recorrió la avenida de Esteiro, el bulevar de As Pías y la carretera de Castilla hasta concluir en la plaza de Armas.

El representante de CIG-Industria en Ferrol, Sergio Martínez, aseguró que la participación en la huelga mantiene niveles similares a los de jornadas anteriores y destacó que «mayoritariamente el sector está respondiendo muy bien». Aunque señaló que existen algunas empresas en las que parte de la plantilla continúa trabajando, expresó la satisfacción del sindicato por el seguimiento de las movilizaciones.

Martínez confirmó además que las organizaciones sindicales han recibido una convocatoria para participar en una mediación promovida a través del Consello Galego de Relacións Laborais. Según explicó, esta iniciativa constituye una muestra de que las movilizaciones están teniendo efecto ante una patronal que, a su juicio, ha sido incapaz de desbloquear la negociación.

MEDIACIÓN, NO ARBITRAJE

El dirigente sindical precisó que la mediación no implica un arbitraje y que el mediador se limitará a intentar acercar las posiciones de ambas partes para favorecer un acuerdo. Asimismo, recordó que los sindicatos no están obligados a aceptar ninguna propuesta y pueden abandonar el procedimiento en cualquier momento.

«Vamos con todo el ánimo de llegar a un acuerdo, igual que hemos ido a todas las reuniones», afirmó Martínez, quien subrayó que existen cuestiones que la parte social considera «irrenunciables» y que seguirán defendiendo tanto en la mesa de negociación como durante la mediación.

Por su parte, el representante de CC.OO. Industria en Ferrol, Marcos Vázquez, reconoció el impacto económico que la huelga está teniendo sobre los trabajadores, pero defendió la necesidad de alcanzar un convenio que garantice salarios dignos durante los próximos tres o cuatro años.

Vázquez criticó lo que calificó de «inmovilismo» de la patronal y sostuvo que esta pretende ampararse ahora en la figura de un mediador para introducir concesiones que, a su juicio, debería haber planteado directamente en la negociación colectiva.

También recordó que la mediación no tiene carácter vinculante y que, una vez escuchadas las posiciones de ambas partes, cualquier propuesta deberá ser valorada por sindicatos y empresarios.

Desde FICA-UGT, Fernando Vázquez insistió en que las organizaciones sindicales mantienen varias «líneas rojas» en la negociación, entre ellas aspectos relacionados con los salarios, la vigencia del convenio, la regulación de la subcontratación y la situación de los trabajadores fijos discontinuos.

El representante de UGT aseguró que los sindicatos acudirán a la mediación «con buena voluntad», aunque reprochó a la patronal haber desaprovechado numerosas oportunidades para avanzar en la negociación durante los últimos meses.

Según indicó, las conversaciones podrían encontrarse mucho más avanzadas e incluso haber culminado con la firma del convenio si la representación empresarial hubiese mostrado una mayor disposición a alcanzar acuerdos.