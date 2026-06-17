Nueva movilización del personal de Defensa denunciando discriminación

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El personal civil del Ministerio de Defensa ha vuelto a movilizarse este miércoles en Ferrol con una manifestación entre la Puerta del Parque del Arsenal y la entrada de Navantia Ferrol para reclamar una compensación salarial mensual de 300 euros y denunciar la discriminación que, a su juicio, existe respecto al personal militar.

Durante la protesta, convocada dentro de una jornada de movilizaciones que se desarrolló de forma simultánea en cerca de un centenar de centros de trabajo de toda España, representantes sindicales insistieron en que la única solución al conflicto pasa por aplicar al personal civil las mismas medidas retributivas que ya fueron aprobadas para los militares.

El representante de la CIG, Carlos García Seoane, defendió que la reivindicación sindical pasa por «hacer lo mismo que se hizo con el personal militar», tanto en la cuantía económica como en la fórmula empleada para su aplicación.

Asimismo, avanzó que en la próxima reunión de la mesa delegada de Defensa, prevista para el 25 de junio, volverán a reclamar un complemento de productividad para todo el personal civil, evitando, según denunció, medidas parciales que generen nuevas desigualdades dentro del propio colectivo.

SOLIDARIDAD

Seoane también destacó el carácter solidario de la movilización, que concluyó ante las instalaciones de Navantia para mostrar el apoyo de los trabajadores civiles de Defensa a los empleados del metal, inmersos en jornadas de huelga.

El dirigente sindical aseguró que ambos colectivos comparten una misma reivindicación centrada en la mejora de los salarios ante el incremento del coste de la vida.

Por su parte, el representante de USO, Pablo Morgade, recordó que las protestas se mantienen desde hace más de un año y medio con el objetivo de lograr una solución «justa y consolidable» para el personal civil de Defensa.

Según explicó, el personal militar recibió en 2024 una mejora retributiva de 200 euros mensuales mediante un complemento consolidable, a la que se sumaron otros 40 euros este año. A ello añadió un incentivo previo de 100 euros para la tropa y marinería, lo que, según los sindicatos, supone una mejora equivalente a los 300 euros mensuales que reclaman ahora para el personal civil.

Morgade rechazó además posibles acuerdos parciales o temporales y reclamó que cualquier medida tenga carácter consolidable. También criticó las negociaciones diferenciadas por colectivos dentro del Ministerio, al considerar que generan nuevas situaciones de discriminación.

El representante sindical sostuvo que el coste de la medida reclamada rondaría los 68 millones de euros, una cantidad que consideró asumible en el contexto del actual presupuesto de Defensa, y pidió la implicación directa de la ministra para desbloquear la negociación y alcanzar una solución que beneficie por igual a funcionarios y personal laboral.

Los sindicatos advirtieron de que mantendrán las movilizaciones mientras no se alcance un acuerdo que equipare las condiciones retributivas del personal civil con las del personal militar.