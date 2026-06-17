La nueva línea de vida–(Carlos Jiménez Cabrera)

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Carlos Jiménez Cabrera-(*)

Durante décadas, buena parte de nuestra sociedad creció con una idea bastante ordenada de la vida. Primero se estudiaba, después se trabajaba, más tarde llegaban la boda, los hijos, el coche, la casa, la jubilación y, finalmente, el cierre natural del ciclo vital. Era una secuencia imperfecta, por supuesto, pero reconocible. Una especie de mapa social compartido que servía para orientar expectativas, decisiones y proyectos personales.

Ese mapa, sin embargo, se ha quedado viejo.

Hoy la vida ya no avanza en línea recta. Avanza a saltos, con interrupciones, con curvas, con retrocesos y con reinicios. Una persona puede estudiar, trabajar, volver a estudiar, cambiar de sector, emprender, quedarse sin empleo, reciclarse, mudarse, cuidar de otros, volver a empezar y tener que aprender, una vez más, aquello que nadie le explicó cuando pensaba que ya había llegado a su destino.

La antigua promesa de estabilidad ha sido sustituida por una realidad mucho más líquida, incierta y exigente. Y no se trata solo de una cuestión económica o laboral. Se trata también de una transformación profunda en la manera de construir la identidad, la profesión y el propio proyecto de vida.

En este nuevo escenario, la formación continua deja de ser un complemento para convertirse en una necesidad. Ya no basta con estudiar una vez para ejercer toda la vida. Ya no basta con dominar una herramienta, una técnica o

una profesión. Lo que hoy resulta suficiente, mañana puede quedar obsoleto.

Lo que ayer nos daba seguridad, hoy puede impedirnos avanzar.

Pero la formación permanente no debería entenderse únicamente como una carrera ansiosa por acumular títulos, cursos o certificados. Formarse también significa aprender a leer el contexto, desarrollar criterio, mejorar la capacidad de adaptación, revisar creencias, fortalecer habilidades humanas y entender que el aprendizaje no termina cuando acaba una etapa académica.

Quizá uno de los grandes errores de nuestro tiempo sea seguir educando mentalmente para una vida lineal cuando la realidad nos obliga a vivir de forma mucho más flexible. Seguimos hablando de “encontrar estabilidad” como si la estabilidad dependiera solo de fijar un lugar, un puesto o una trayectoria. Sin embargo, en muchos casos, la verdadera estabilidad ya no está fuera, sino dentro: en la capacidad de aprender, desaprender, gestionar la incertidumbre y tomar decisiones en medio del cambio.

Por eso, saber gestionar el cambio se ha convertido en una competencia esencial. No solo para las empresas, también para las personas. Gestionar el cambio implica aceptar que no todo va a salir como estaba previsto, pero

también confiar en que podemos desarrollar recursos para responder mejor.

Implica abandonar la nostalgia de un mundo que ya no existe, sin caer en la angustia de pensar que todo está perdido.

Ahora bien, hay un matiz importante. Adaptarse no puede significar vivir permanentemente en tensión. Aprender no puede convertirse en una condena.

Reinventarse no debería ser una obligación agotadora impuesta por un mercado que cambia más rápido que las personas.

También necesitamos aprender a disfrutar del camino.

Porque si esperamos a que todo esté claro, ordenado y controlado para sentirnos bien, corremos el riesgo de pasar demasiada vida en pausa.

La nueva línea de vida no será tan predecible como la anterior, pero puede ser más rica, más consciente y más libre si aprendemos a habitarla con menos miedo y más criterio.

Tal vez el reto de nuestra época no sea encontrar una línea recta que seguir, sino desarrollar la capacidad de caminar en medio de trayectorias cambiantes sin perder el sentido.

La formación continua nos prepara. La gestión del cambio nos sostiene. Y saber disfrutar del camino nos recuerda algo fundamental: la vida no empieza cuando todo está resuelto. La vida está ocurriendo ahora, precisamente

mientras aprendemos a adaptarnos.

(*) Consultor y formador en liderazgo, gestión del cambio y desarrollo profesional

Fundador y CEO Innotalent Lab