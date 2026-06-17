Este jueves en As Pontes, III Carreira Greenpower Galicia que organiza la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol

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La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros; el concejal de Juventud, Fiestas y Nuevas Tecnologías y Marca Ferrol, Arán López; el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez; el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Vicente Díaz; el responsable de Greenpower Iberia, Paul Riley; y el coordinador del Proyecto Greenpower en la Universidade da Coruña (UDC), José Manuel Amado; inauguran este jueves 18 de junio, a las 10:30 horas, en el circuito de karting de los Puentes, la III Carreira Greenpower Galicia.

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), bajo el paraguas del Campus Industrial de la Universidade da Coruña (UDC) y en colaboración con la Escudaría As Pontes motorsport, organiza, de 09:00 a 17:30 horas, este

campeonato no clasificatorio en el que participan un total de 12 equipos en las categorías F24 (de 11 la 16 años) y F24+ (de 16 la 25 años) procedentes de distintos puntos de Galicia, de Asturias y del País Vasco.

Programa

La jornada comenzará a las 9.00 horas con la apertura del circuito y el montaje de las carpas de asistencia, preparando el terreno para los equipos y participantes. Entre las 9.30 y las 10.30 horas, se llevarán a cabo las verificaciones técnicas, un briefing informativo y el reconocimiento del circuito.

El acto de inauguración está programado para las 10.30 horas, marcando oficialmente el inicio de la competición. A continuación, de 11.00 a 12.00 horas, se celebrarán los entrenamientos, permitiendo a los pilotos afinar sus vehículos y estrategias. La primera carrera arrancará a las 12.30 horas, extendiéndose hasta las 13.30 horas. Tras la adrenalina de la pista, participantes y asistentes podrán disfrutar de una merecida pausa para la comida entre las 14.30 y las 15.30 horas.

La acción se reanudará a las 16.00 horas con la segunda carrera, que promete ser el culmen de la competición. Finalmente, la jornada culminará con la entrega de premios entre las 17.00 y las 17.30 horas, donde se reconocerá el esfuerzo y la destreza de los equipos.