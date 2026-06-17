Ferrol celebrará este fin de semana un encuentro para intercambiar cromos del Mundial 2026

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El Concello de Ferrol organizará este viernes y sábado una actividad dedicada a los aficionados al coleccionismo de cromos con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México.

La iniciativa consistirá en un evento de intercambio de cromos del álbum oficial del campeonato, abierto a personas de todas las edades. La actividad se desarrollará en el palco de música de la plaza de la Constitución el viernes 19 de junio, de 17.00 a 20.00 horas, y el sábado 20, de 11.30 a 13.30 horas.

La concejalía de Juventud impulsa esta propuesta con el objetivo de fomentar la convivencia y crear un espacio de encuentro en torno al acontecimiento deportivo más seguido del mundo. Desde el Concello destacan que el coleccionismo de cromos reúne actualmente a aficionados de distintas generaciones, por lo que la actividad busca favorecer las relaciones tanto entre los más jóvenes como entre personas de diferentes edades.

Además del intercambio de cromos, los asistentes podrán participar gratuitamente en el sorteo de dos camisetas de la Selección Española de Fútbol y dos balones oficiales del Mundial.

Con esta iniciativa, el Concello pretende convertir durante el fin de semana la plaza de la Constitución en un punto de reunión para compartir experiencias y disfrutar del ambiente generado por la cita futbolística internacional.