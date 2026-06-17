Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Club de Remo de Ares prepara su fiesta de presentación. La cita tendrá lugar este sábado día 20 de junio en el Parque Rosalía de Castro desde las 13:00 hasta las 2:30 de la madrugada y servirá de presentación de los componentes de la trainera que competirán en la Liga Eusko Label de la ACT durante los próximos dos meses.

Gastronomía y música con el remo como protagonista

El acto festivo, que cuenta con el apoyo de Galerna Wind y el Concello de Ares, comenzará a las 13:00 con servicio de comida y bebida, con la participación de Landeira Pulpeiros, todo ello bajo carpa. A las 17:00 tendrá lugar el acto central, con la bendición y presentación del batel «Manolo Peña», en homenaje a una de las figuras más queridas en el club, cuando se cumplen cinco años de su fallecimiento. Posteriormente, se rendirá homenaje a la cantera del club, antes de comenzar con la presentación de patrocinadores y de los remeros que formarán parte de la trainera Santa Olalla para competir en la Liga Eusko Label de la ACT, la cual arrancará el próximo día 28 del presente mes en la localidad madrileña de Buitrago de Lozoya.

A partir de las 19:30 tendrá lugar la parte más festiva del evento con varios conciertos de rock, así como con la continuación del servicio de cantina, en una cita festiva abierta a todo el mundo. El evento promete alargarse hasta altas horas de la noche, sirviendo de esta forma como comunión entre los remeros, directivos, patrocinadores y la gran Marea Azul del Club de Remo de Ares de cara a conjurarse y coger ánimos y fuerza para una Liga Eusko Label en la que los aresanos buscarán sellar la permanencia lo antes posible, luchando con las 11 mejores traineras del panorama nacional.

