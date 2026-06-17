As pontes confirma que non haberá demolición dos grupos de refrixeración da central térmica durante as Festas do Carmen

O Goberno local confirma que non se realizará a demolición das torres de refrixeración da central térmica nin o 16 de xullo nin durante o período de celebración das Festas do Carmen, polo que a súa execución queda aprazada para unha data posterior.
No mes de maio, cando Endesa comunicou a previsión inicial de desenvolver estes traballos durante as festas patronais, o Concello trasladou de inmediato a súa oposición a esas datas por consideralas inadecuadas. O Goberno local subliña que “nós facemos o noso traballo con discreción, para que todo se desenvolva correctamente; a nosa prioridade é garantir que este tipo de actuacións conten con planificación, rigor técnico e máxima seguridade, nun marco de coordinación institucional que evite incertezas ou alarma social”.
Insiste en que a actuación debe executarse coa maior axilidade posible, previsiblemente no mes de agosto, co obxectivo de avanzar na dispoñibilidade dos terreos e na súa incorporación ao uso industrial, no marco da estratexia de desenvolvemento económico das Pontes.
Así mesmo, o executivo recalca que a demolición se realizará baixo estritos protocolos de seguridade establecidos pola normativa vixente e en coordinación permanente entre a Policía Local, Protección Civil local e a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia, seguindo o mesmo modelo aplicado en intervencións similares en Cerceda, desenvolvidas con normalidade e sen incidencias.