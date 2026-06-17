La alumna del grado en Relacións Laborais e RRHH, Nuria Mahía Escudero, gana el Premio Cipriano Dobarro 2026 que otorga la Facultad de Ciencias do Traballo

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La alumna del 4° curso del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Nuria Mahía Escudero (Ares, 1998), ha ganado el Premio Cipriano Dobarro 2026, un galardón que desde hace ya doce años otorgan la Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus Industrial de Ferrol y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de A Coruña y de Ourense en homenaje a quien fue director de este centro durante más de 30 años, por aquel entonces Escuela de Relaciones Laborales, y artífice de su integración, en el año 2000, en la Universidade da Coruña (UDC).

El Premio Cipriano Dobarro está dirigido al alumnado del 3° y del 4° curso del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Para poder concurrir a él, cada candidato o candidata debe contar, por lo menos, con el aval de 15 personas directamente vinculadas con la facultad (personal docente investigador, personal técnico, de gestión y de administración y servicios o alumnado). Las bases del galardón establecen que el jurado valorará el expediente académico de la persona candidata, su carácter solidario, así como su compromiso con el centro y más con la universidad.

Nuria Mahía Escudero recogerá su premio, un diploma acreditativo y un cheque por valor de 600 euros, este viernes 19 de junio, la partir de las 18:30 horas, en el Auditorio Municipal de Ferrol, en el transcurso del acto de graduación del alumnado del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, del máster en Gestión y Dirección Laboral y del máster en Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos Comunes.



