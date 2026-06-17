Una unidad móvil de ADOS visita Valdoviño

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Una de las unidades móviles de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS) se desplazará hasta el municipio de Valdoviño este próximo jueves 18 de junio por la tarde. El vehículo especial de captación permanecerá estacionado y abierto al público en las inmediaciones de la Cooperativa de Meirás, ofreciendo atención a todos los donantes en un horario continuo desde las 16:00 hasta las 21:00 horas.