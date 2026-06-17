El DOG publica el nombramiento de Villares como vocal del consejo de administración de la APFSC

17 junio, 2026 Dejar un comentario 121 Vistas

Archivo – El nuevo Conselleiro de Mar, Alfonso Villares, durante el acto de toma de posesión de los titulares de las Consellerías de la Xunta en 2023, en Santiago de Compostela- Álvaro Ballesteros | E.P.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles, día 17 de junio, el nombramiento del delegado de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares, como vocal en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao-APFSC.

En concreto, el exconselleiro do Mar ocupará el puesto que deja el exdelegado Javier Arias como representante de la Comunidad Autónoma en este órgano, cuyo cese como delegado también publica este miércoles el DOG.

El pasado dos de junio el exconselleiro Villares tomó posesión de su cargo como delegado de la Xunta en Lugo, en sustitución de Arias, que llevaba seis años representando al Ejecutivo gallego en la provincia.

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