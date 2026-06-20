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Este sábado 20 de junio se disputa en el pabellón de la Armada-Batallones, la XXV Liga Comarcal de Judo de Ferrolterra, en categoría Sub11, Sub9, Minis y Biberones.

Esta jornada de Judo cierra la temporada de competiciones del Club, en la que también se dilucidará el Ranking Intercentros en todas sus categorías desde Benjamín a Cadete, que se ha desarrollado a lo largo de la temporada en 3 jornadas.

Desde las 9.30 de la mañana hasta las 13:30 horas, en las instalaciones del pabellón de la Armada, 200 judocas disputarán combates, por un lado para decidir los campeones tanto del Ranking Intercentros, y por otro lado, la Liga Comarcal a la que están invitados los clubes Liceo La Paz de A Coruña y Judo Blume de Ponferrada.

Otro momento importante de este día es el reconocimiento por el club, AD Judo Ferrolterra, a sus judocas con mejores resultados en la temporada, que esta ocasión recaen en Alba de Bernardo, Alejandra Álvarez, June Moreno, Hugo López y Mario Tenreiro.

Y para finalizar esta intensa jornada, ya en horario de tarde, 60 judocas harán el paso de grado desde cinturón Naranja a Marrón.