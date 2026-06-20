A Escola Municipal de Teatro de Neda recibe felicitacións polos seus recentes premios

O alcalde de Neda, Ángel Álvariño, e as concelleiras de Cultura, Educación, e Sanidade, achegábanse ao ensaio na Casa da Cultura da escola municipal de teatro xuvenil para felicitar e agasallar ao elenco e ao equipo técnico da obra polos premios acadados no XXVII Certame de teatro escolar e afeccionado da Deputación da Coruña.
Coa súa versión do clásico de Antoine de Saint-Exupery, o grupo arrasou na gala celebrada hai sete días no Teatro Colón, volvendo a casa cos galardóns á mellor actriz (Sara Carneiro Primoy), á mellor dirección (Marián Rei) e á mellor obra na categoría cadete, ademais de dúas nominacións polas interpretacións de reparto.
No encontro, ademais de entregarlles un detalle, o rexedor municipal subliñou o talento do grupo e agradeceu, en nome de toda a veciñanza, o traballo incansable por dar o mellor de si e por superarse, ano tras ano.
Un recoñecemento que o alcalde fixo extensivo ás actrices do grupo infantil, que obtivo no concurso provincial o terceiro premio á mellor obra infantil con “O misterioso Camiño Inglés desde Neda”. “O Principiño” volve representarse este sábado no IES Rosalía Mera, organizador do certame.