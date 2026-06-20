COGAMI ofrece apoyo especializado a 80 mulleres con discapacidad

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Desde que comenzó el 1 de enero, un total de 80 mujeres demandaron el Servicio de Atención Especializada a la Mujer con Discapacidad de COGAMI, un recurso que pretende dar respuesta a sus necesidades, especialmente a aquellas que se encuentran en situación de riesgo tras haber vivido situaciones de violencia en el entorno familiar, doméstico o institucional, así como situaciones de baja participación social, dificultades para incorporarse al mercado laboral o sobreprotección social y familiar.

Las mujeres que participaron en este servicio contaron con un equipo de profesionales de trabajo social de los puntos de atención que COGAMI tiene en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Lugo. La atención prestada estuvo orientada a dotarlas de una mayor autonomía e independencia para mejorar su situación personal, social y laboral.

Financiado por la Consellería de Política Social e Igualdad el Servicio de Atención Especializada a la Mujer con Discapacidad ofrece información, orientación, asesoramiento e intervención con la persona y con la familia, cuando es necesario. Estas intervenciones, que pueden ser individualizadas o grupales, están dirigidas a la adquisición de habilidades personales y sociales básicas, así como de competencias que favorezcan su incorporación al mercado laboral y la consecución de sus objetivos.

Tradicionalmente, la sociedad ha tendido a aislar y segregar a las mujeres con discapacidad, teniendo convivir con situaciones discriminatorias como mayores tasas de desempleo, salarios más bajos, menor acceso a los servicios de salud, mayores carencias educativas, escaso o nulo acceso a programas y servicios dirigidos a las mujeres en general, así como una mayor incidencia de violencia y de todo tipo de abusos.

A través de este Servicio de Atención Especializada a la Mujer con Discapacidad, que se prolongará hasta el 31 de agosto, COGAMI pretende prevenir situaciones de riesgo y dotar a las mujeres de recursos personales suficientes para afrontarlas, favoreciendo un mayor empoderamiento personal y promoviendo su activación de cara a la búsqueda de empleo.