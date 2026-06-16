Iria Santos continuará una temporada más en el Valdetires Ferrol

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El Valdetires Ferrol sigue perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada y ha confirmado la continuidad de Iria Santos, que cumplirá su segundo año defendiendo la camiseta del conjunto ferrolano.

La entidad anunció la renovación de la jugadora a través de sus redes sociales, destacando tanto su aportación deportiva sobre la pista como su implicación dentro del proyecto. Desde el club subrayan que Iria Santos representa los valores que identifican al equipo, aportando energía, calidad y compromiso en cada entrenamiento y partido.

En el mensaje difundido por el Valdetires Ferrol, la entidad pone en valor la huella que la futbolista ha dejado durante su primera campaña, no solo por su rendimiento deportivo, sino también por su actitud y forma de entender el fútbol sala.

Con esta renovación, el club asegura la continuidad de una de las jugadoras que formaron parte de la plantilla durante la pasada temporada, reforzando así la base del equipo para afrontar los nuevos retos deportivos.

Desde el Valdetires Ferrol mostraron su satisfacción por seguir contando con Iria Santos y le desearon un nuevo curso lleno de éxitos y buenos momentos, con el objetivo de continuar escribiendo nuevas páginas en la historia de la entidad.