El CF Alejandro Fernández de Bobadilla tomará el mando de la fragata «Juan de Borbón»

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En la mañana del martes, día 23, tendrá lugar en aguas de la ría ferrolana el relevo de mando del buque de la Armada «Juan de Borbón» (F-102) integrado en la 31 Escuadrilla de Superficie con base en Ferrol.

El capitán de fragata Miguel Romero Contreras entregará el mando al también capitán de fragata Alejandro Fernández de Bobadilla Ferrer.

La entrega será intervenida por el Comandante de la 41ª Escuadrilla de Escoltas, capitán de navío Rafael Mira Calvo, por estar ausente el COMANDES-31, capitàn de navío Jesús González-Cela Franco, por navegar a bordo de la «Blas de Lezo» en el Despliegue Atlántico 26, en aguas de EE.UU.

El capitán de fragata Alejandro Fernández de Bobadilla Ferrer, forma parte de la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo General de la Armada tras su ingreso formal en el año 2000 (Promoción 405).

Cuenta con especialización estratégica, habiendo publicado estudios de geopolítica global para organismos de la Armada y el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) destacando sus análisis sobre seguridad marítima y la carrera espacial.

Ha servido directamente en la Casa de Su Majestad el Rey Felipe VI en calidad de Ayudante de Campo, una de las distinciones institucionales más exigentes para oficiales de los tres Ejércitos.

La «Juan de Borbón»

La fragata “Juan de Borbón” como el resto de su clase, fue desarrollada en los astilleros Izar, hoy Navantia, (Ferrol) con un coste de 600 millones de euros..

Al igual que las demás fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán, son los primeros buques de guerra europeos que cuentan con el sistema de combate Aegis, de origen estadounidense, y un radar capaz de detectar movimientos de aeronaves en un radio de 600 kilómetros, que les permite actuar en igualdad de condiciones con las más modernas unidades de la Marina de Estados Unidos y participar en el desarrollo del escudo antimisiles. Tiene capacidad para detectar y seguir hasta 90 blancos móviles y dirigir los proyectiles antiaéreos y de superficie.

Son los primeros buques españoles con casco de protección balística de acero de alta resistencia. Completa su protección con motores montados sobre piezas elásticas, que no transmiten ruido al casco, por lo que son más difícilmente detectables por submarinos. Durante la fase de desarrollo, se puso especial énfasis en el diseño de las formas del buque con el objetivo de minimizar su «eco» de radar. Las F-100 están equipadas también con sistemas de contramedidas y guerra electrónica Indra Aldebarán, de diseño y fabricación española, y un sistema acústico antitorpedos AN/SLQ-25A Nixie.

Dispone de dos lanzadores cuádruples de misiles antibuque AGM-84 Harpoon; dos lanzadores dobles de torpedos Mk-46; un cañón tipo Mk-45 de cinco pulgadas con capacidad de disparo de 20 proyectiles por minuto y 23 km de alcance; y un lanzador vertical Mk-41 con 48 celdas; cuatro lanzachaff que emiten señuelos para confundir a los misiles enemigos, y un helicóptero SH-60B Seahawk, preparado para la lucha antisubmarina y antisuperficie.

Por especialidades el buque cuenta con especialistas en Artillería, Armas Submarinas, Electrónica, Comunicaciones, Energía y Propulsión, Administración, Alojamientos, Maniobra y Navegación, Sistemas Tácticos, Artillería y Misiles, Direcciones de Tiro, Sonar, Mecánica, Electricidad y Hostelería. En un elevado porcentaje son gallegos, pero en general la dotación procede de casi todos los sitios de España, de la costa e interior, del norte y sur, del este y oeste así como de otros países hermanos.