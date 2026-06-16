El CIFP Ferrolterra celebra su 50 aniversario reivindicando la FP como motor de empleo e industria en la comarca

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El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Ferrolterra conmemoró este martes su 50 aniversario en un acto institucional que reunió a representantes de la Xunta de Galicia, del Concello de Ferrol y de la comunidad educativa, y que sirvió para poner en valor el papel de la Formación Profesional como herramienta clave para el empleo de calidad y el desarrollo industrial de Galicia.

Durante la celebración, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, destacó la transformación experimentada por la Formación Profesional en los últimos años, asegurando que ha dejado de ser una alternativa secundaria para convertirse en una opción formativa de éxito y excelencia. El responsable autonómico definió esta evolución como una “revolución silenciosa” que cuenta con el respaldo de miles de familias gallegas.

Rodríguez felicitó a toda la comunidad educativa del centro por sus cinco décadas de trayectoria formando profesionales cualificados y fortaleciendo el tejido productivo de la comarca. Asimismo, subrayó la capacidad del CIFP Ferrolterra para adaptarse a las necesidades del mercado laboral y consolidarse como uno de los principales referentes de la FP industrial y tecnológica en Galicia.

En este contexto, el conselleiro hizo referencia a la futura implantación de la multinacional automovilística SAIC en Ferrol, un proyecto que considera una muestra del potencial industrial, logístico y de talento de la comarca. Según indicó, el CIFP Ferrolterra desempeñará un papel fundamental en la formación de los profesionales que demandarán tanto esta compañía como las empresas auxiliares que puedan surgir a su alrededor.

El acto contó también con la participación del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Durante su intervención, el regidor destacó que el CIFP Ferrolterra es “todo un referente” en el ámbito de la formación en Galicia y recordó que se trata del centro gallego con mayor oferta de FP Dual intensiva. Rey Varela afirmó que la institución educativa lleva medio siglo tendiendo puentes entre la formación y el mercado laboral, adaptándose a los cambios y respondiendo a las necesidades de las empresas de la comarca.

El alcalde también puso en valor el ecosistema educativo e industrial existente en la ciudad, señalando que las nuevas realidades económicas convierten a Ferrol en un enclave estratégico para el desarrollo del talento. Además, agradeció el compromiso de la Xunta con el centro y reconoció la labor desarrollada durante décadas por el profesorado, el personal de administración y el alumnado.

Coincidiendo con este aniversario, la Xunta recordó que ya está abierto hasta el próximo 30 de junio el plazo de admisión para el curso 2026-2027 de Formación Profesional. La oferta alcanzará una cifra histórica de más de 50.000 plazas de nuevo ingreso en toda Galicia, más de un millar por encima del curso anterior.

En el área de Ferrol, la oferta educativa se verá reforzada con la incorporación de 13 nuevas titulaciones, de las que diez se impartirán en el propio CIFP Ferrolterra. Estas enseñanzas estarán orientadas a sectores con alta demanda laboral y especialización tecnológica, como la robótica, las energías renovables, la digitalización y las telecomunicaciones, ámbitos llamados a desempeñar un papel protagonista en el futuro industrial de la comarca.