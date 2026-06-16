El Racing informa que la UD Somozas pasa a ser su filial

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M.V. Desde la entidad de A Malata se anunció al mediodía de este martes, día 16, que la UD Somozas pasará a ser su nuevo filial. El equipo del Manuel Candocia conservará su nombre original, así como su autonomía jurídica y deportiva. El ferrolano Michel Alonso, actualmente en el Racing y con pasado en Somozas, será la persona responsable de la coordinación entre ambos clubs.

Un acuerdo de cooperación para potenciar la formación y retener el talento de la comarca

Con estas palabras presentaba el Racing, con un comunicado, la nueva etapa de filialidad con la UD Somozas. Los chicos que finalicen su etapa en la cantera del Racing podrán tener la oportunidad de incorporarse al Somozas, bajo el paraguas racinguista. De esta forma, los más destacados podrán competir con el equipo de Stili en Tercera División.

La elección de la UD Somozas se argumenta desde A Malata por ser el los de Ferrolterra un club reconocido por su solvencia, seriedad y estabilidad institucional. Entienden desde A Malata que los jóvenes talentos de la comarca encontrarán en el Manuel Candocia de As Somozas un contexto competitivo ideal. El acuerdo se llevó a cabo con la idea de tener un crecimiento compartido, creando sinergias en los ámbitos de la formación, la metodología y la planificación.

¿Qué significa este acuerdo en la práctica deportiva?

En primer lugar, un buen número de jugadores que finalizaron su etapa de formación en la División de Honor Juvenil con el Racing podrán hacer la pretemporada con la UD Somozas de Tercera Federación a las órdenes de Stili.

Los jugadores que finalmente se queden en Somozas, así como algún otro jugador sub-23 que pueda incorporar el Racing con ficha de la UD Somozas, podrán alternar entrenamientos e incluso partidos con los dos conjuntos, en Primera Federación con el Racing y en Tercera Federación. A su vez, el Somozas podrá echar mano durante la temporada de los jugadores que compitan con el Racing en la Liga Juvenil Nacional, aunque hay que indicar que el conjunto dirigido por Stili ha renovado ya a buena parte de sus jugadores de la última temporada, la mayoría de ellos mayores de 23 años, por lo que no será un equipo filial al uso.

Por el momento, la UD Somozas no se ha pronunciado públicamente sobre el acuerdo, dándose a conocer el mismo únicamente por parte del Racing. Desde A Malata se informa que en los próximos días se convocará una rueda de prensa para anunciar de manera oficial el acuerdo de filialidad. Ese día esperamos escuchar a las dos partes para que los aficionados del Racing, de la UD Somozas y del fútbol de Ferrolterra en general puedan disipar todas sus dudas sobre este acuerdo tan importante para los dos clubs y para el fútbol comarcal.