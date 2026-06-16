Se celebró una nueva manifestación de trabajadores del metal de Ferrolterra

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Asimismo, los trabajadores del sector del metal secundaron este martes en la comarca de Ferrolterra una nueva jornada de huelga que arrancó con una salida a las 12.00 horas desde las instalaciones de Navantia Ferrol. La columna, que discurrió por el barrio de Esteiro, se concentró ante la sede de COFER, en el Cantón de Molins, y finalizó de nuevo frente a la puerta del astillero, en una protesta que transcurrió sin incidentes, pero con un claro mensaje de firmeza.

La movilización, convocada por CIG, CCOO y UGT, llega después de más de cinco horas de reunión con la patronal en la mañana de este lunes, que, según denunció el secretario comarcal de CIG-Industria, Sergio Martínez, la oferta económica resultó «una tomadura de pelo». En declaraciones a los periodistas, Martínez aseguró que los empresarios plantearon un incremento del 0,25% para el segundo de los años del convenio, una propuesta que calificó de «cachondeo» y de «insulto» para los 18.000 trabajadores del sector.

«La verdad es que tenemos que denunciar la actitud de la patronal, que está instalada en un inmovilismo y se niega a aceptar cualquier avance en este convenio», afirmó el dirigente sindical, que subrayó que no solo el aspecto económico está bloqueado, sino también cuestiones sociales clave como la regulación de los fichos discontinuos o las ETTs. «No hay manera de tener ningún tipo de avance», lamentó.

OTRAS TRES JORNADAS DE PARO

Martínez avanzó que ya están convocadas otras tres jornadas más de huelga, los días 17 y 30 de junio y el 2 de julio. El sindicalista insistió en que la patronal «lleva meses sin querer negociar, sin querer reunirse» y que las citas son prácticamente una vez al mes, lo que consideró «grave» y una «actitud de secuestro del convenio».

Al margen de la negociación del convenio sectorial, Martínez recordó que la dirección de Navantia se comprometió a convocar esta misma semana una mesa paralela para reactivar la negociación interna, algo que ya hizo para este jueves, aclarando que esa vía es «totalmente distinta» y no suple el bloqueo de la mesa principal.





