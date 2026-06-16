El III Torneo de Veteranas Cidade de Ferrol se consolida como referente del baloncesto femenino sénior

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El pabellón municipal de Esteiro se convirtió durante el fin de semana del 13 y 14 de junio de 2026 en el epicentro del baloncesto femenino aficionado con la celebración del III Torneo de Baloncesto de Veteranas “Cidade de Ferrol”, organizado por el Básquet Aurum Ferrol en colaboración con el Concello de Ferrol.

El evento volvió a evidenciar su crecimiento con la participación de una decena de equipos procedentes de distintos puntos de Galicia y del resto de España, reuniendo a más de 130 jugadoras mayores de 35 años en una intensa maratón de partidos donde convivieron la competitividad, el talento y un ambiente de camaradería.

Las gradas de Esteiro respondieron con gran afluencia y entusiasmo, especialmente en encuentros muy igualados que pusieron en valor el alto nivel técnico de muchas de las participantes, consideradas auténticas referentes en sus clubes de origen.

El conjunto anfitrión, el Básquet Aurum Ferrol, volvió a destacar por su papel organizativo y deportivo, contribuyendo al desarrollo del torneo con una actitud ejemplar dentro y fuera de la pista.

La competición concluyó con una emotiva ceremonia de entrega de trofeos, que se convirtió también en un espacio de reencuentro intergeneracional, poniendo de relieve el vínculo que el baloncesto genera entre distintas generaciones de mujeres deportistas.

El título volvió a recaer en el equipo Cris Seijo Fundación Breogán, que se proclamó campeón por tercera edición consecutiva tras imponerse en una final muy disputada al conjunto Pelayas Vintage de Santiago.

El torneo contó con el apoyo del Concello de Ferrol, patrocinadores locales como Gadís y 2M, así como con la colaboración de la Federación Galega de Baloncesto (FEGABA). La cita no solo llenó de actividad el barrio de Esteiro, sino que consolida a Ferrol como un referente en la promoción del deporte femenino y sénior en la cornisa cantábrica.