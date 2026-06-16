El Natación Ferrol, subcampeón de la Copa Gallega Benjamín tras una brillante actuación en A Coruña

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La cantera del Club Natación Ferrol volvió a firmar un excelente papel competitivo al proclamarse subcampeona de la Copa Gallega Benjamín, disputada el pasado sábado en la piscina de Riazor, en A Coruña. Un resultado que confirma la progresión del equipo de base ferrolano, que ya había alcanzado esa misma posición en la Liga Gallega Benjamín.

La competición se celebró en la Piscina de Riazor, donde los jóvenes nadadores del club demostraron un gran nivel, sumando victorias individuales, podios y actuaciones decisivas para alcanzar el segundo puesto en la clasificación conjunta.

Entre los resultados más destacados sobresalieron los triunfos de Claudia Naya, que se impuso en los 200 estilos, e Iker Fonticoba, vencedor en los 100 braza. A estos éxitos se sumó la victoria del relevo 4×50 libres, que refrendó el buen rendimiento colectivo del conjunto ferrolano.

El equipo también acumuló varias segundas posiciones, con Claudia Naya y Martín Calvo en los 200 libres, Iker Fonticoba en los 200 estilos, Carmen Troitiño en los 100 espalda, y el relevo 4×50 estilos, que contribuyeron de forma decisiva a la puntuación final.

Además, se registraron otros buenos resultados como los cuartos puestos de Adriana Soto en 100 espalda y Martín Calvo en 200 estilos, así como el de Lua Bonet en 100 braza. También participaron con buenas actuaciones Daniela Vázquez (100 espalda), David Barragán (100 estilos) y Eva Pérez (200 estilos), todos ellos en quinta posición.

Desde el club se destaca el trabajo continuo de la cantera y del equipo técnico, clave en una temporada muy positiva para la categoría benjamín. Este subcampeonato autonómico supone un nuevo impulso para el crecimiento del Natación Ferrol y reafirma el prometedor futuro de la natación ferrolana.