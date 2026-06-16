Cortes de tráfico en Ferrol por obras y trabajos en la red de abastecimiento en la calle Igrexa e Instituto

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La Policía Local de Ferrol ha informado de varias restricciones de tráfico que afectarán a distintas calles de la ciudad entre los días 17 y 19 de junio debido a trabajos de descarga de materiales para obras y a una actuación en la red de abastecimiento de agua.

En la calle Igrexa, en el tramo comprendido entre Terra y Rubalcava, se producirán cortes al tráfico rodado con motivo de la descarga de materiales. El acceso a esta zona permanecerá cerrado el 17 de junio entre las 08.00 y las 14.00 horas, mientras que los días 18 y 19 el corte se aplicará entre las 08.00 y las 12.00 horas.

Por otro lado, también se verá afectada la calle Instituto debido a unas obras de canalización de la red de agua potable. En este caso, se cortará el acceso de vehículos en el tramo comprendido entre las calles Pontevedra y Cataluña desde las 07.00 horas del miércoles 17 hasta las 22.00 horas del jueves 18.

La Policía Local ha solicitado la colaboración de la ciudadanía y ha recomendado el uso de itinerarios alternativos durante los periodos en los que se apliquen estas restricciones de tráfico, con el fin de minimizar las afecciones a la movilidad.