El Natación Ferrol brilla en el Gallego Máster y se queda a solo 13 puntos del subcampeonato femenino

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Club Natación Ferrol firmó una destacada actuación en el Campeonato Gallego Máster de Verano, disputado el pasado fin de semana en la piscina de Santa Isabel, en Santiago de Compostela. La entidad ferrolana concluyó en la séptima posición de la clasificación general por equipos, mientras que el conjunto femenino rozó el subcampeonato al finalizar tercero, a tan solo 13 puntos de la segunda plaza.

La expedición ferrolana regresó de la capital gallega con un amplio medallero y varios resultados de gran nivel, entre los que sobresalen dos nuevos récords gallegos conseguidos en pruebas de relevos femeninos.

Las nadadoras del Natación Ferrol fueron las grandes protagonistas de la competición. Nerea López logró cuatro victorias individuales al imponerse en 100 estilos, 50 espalda, 50 braza y 100 braza. También destacó Blanca Hermida, vencedora en 200 y 100 mariposa, 50 libres y 200 espalda.

Por su parte, Vanesa López se adjudicó los triunfos en 200 estilos, 100 libres y 50 mariposa, además de sumar una tercera posición en 50 libres. Sabela Díaz completó la nómina de campeonas individuales con sus victorias en 50 y 100 mariposa y en 50 braza.

A estos resultados se añadieron numerosos puestos de podio. Tania López obtuvo dos subcampeonatos en 50 y 100 espalda y fue tercera en 100 braza. Cristina Souto consiguió la plata en 50 y 100 espalda y el bronce en 100 libres. Victoria Jiménez fue segunda en 50 libres y 50 mariposa, además de tercera en 100 estilos. Entre los hombres, David Diz logró dos platas en 400 estilos y 200 mariposa, además de un bronce en 200 estilos.

También subieron al tercer escalón del podio Ana Cruz, en 100 estilos y 200 braza; Raúl Piñeiro, en 100 braza; Iria Hermida, en 50 espalda; Naila Rañales, en 200 estilos; y María Cecilia Otero, en 50 mariposa, 50 libres y 100 libres.

Uno de los momentos más destacados del campeonato llegó en las pruebas de relevos. El equipo formado por Blanca Hermida, Tania López, Vanesa López y Nerea López se proclamó vencedor en el 4×50 libres +120, estableciendo además un nuevo récord gallego. La segunda plusmarca autonómica llegó en el relevo 4×50 estilos +160, integrado por Cristina Souto, Nerea López, Blanca Hermida y Vanesa López.

Además, el Natación Ferrol consiguió dos subcampeonatos en los relevos 4×50 libres +160, con Naila Rañales, Cristina Souto, Victoria Jiménez y María Otero, y 4×50 estilos +120, con Tania López, Iria Hermida, Naila Rañales y Ana Cruz.

Los resultados obtenidos en Santiago vuelven a poner de manifiesto el elevado nivel competitivo de los nadadores ferrolanos y consolidan al Natación Ferrol como una de las referencias de la natación máster gallega.