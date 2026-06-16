El Campus Basket Lino & Aldrey alcanza su 23ª edición con las 150 plazas cubiertas en menos de un día

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El Campus Basket Lino & Aldrey volverá a reunir este verano a decenas de jóvenes aficionados al baloncesto en una cita ya consolidada dentro del calendario deportivo ferrolano. La iniciativa celebrará su vigésimo tercera edición consecutiva entre los días 23 y 27 de junio con la participación de 150 niños y niñas de entre siete y 17 años.

El campus fue presentado este martes por el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, acompañado por el director de la actividad, el entrenador del Baxi Ferrol y exjugador de baloncesto Lino López. Las actividades se desarrollarán en el CEIP San Xoán, FIMO y el complejo deportivo de A Malata.

La alta demanda volvió a marcar esta edición, ya que las 150 plazas disponibles se completaron en menos de 24 horas desde la apertura de las inscripciones, confirmando el interés que sigue despertando una propuesta que combina formación deportiva, convivencia y ocio.

Aunque el baloncesto será el eje principal del campus, con un equipo integrado por once entrenadores, los participantes también podrán practicar otras disciplinas deportivas como remo o esgrima. Además, el programa incluye actividades de tiempo libre, juegos, talleres dirigidos por Paula Ramonde, propuestas organizadas junto a UPA y una excursión al Aquapark de Cerceda.

Durante la presentación, Ricardo Aldrey destacó el éxito de convocatoria de una iniciativa que se ha mantenido de forma ininterrumpida durante más de dos décadas y agradeció la implicación de Lino López desde la puesta en marcha del proyecto. El edil recordó además la estrecha relación del campus con el baloncesto ferrolano y el arraigo que este deporte mantiene en la ciudad.

Por su parte, Lino López agradeció la colaboración del Concello de Ferrol y de los patrocinadores que hacen posible la organización del campus año tras año. “Sería impensable levar 23 edicións sen o apoio do Concello e dos patrocinadores”, afirmó, destacando también el carácter formativo de la actividad. “Ferrol é cidade de baloncesto e é moi gratificante devolver aos nenos todo o que este deporte nos deu”, señaló.

Con más de dos décadas de trayectoria, el Campus Basket Lino & Aldrey se ha convertido en una de las actividades estivales de referencia para los jóvenes deportistas de Ferrol y su comarca, combinando el aprendizaje técnico con experiencias de convivencia y ocio durante el inicio de las vacaciones escolares.