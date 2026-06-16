Las playas de Ferrol volverán a ofrecer crema solar gratuita durante el verano

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Los usuarios de las playas de Ferrol que cuentan con servicio de socorrismo volverán a disponer este verano de crema de protección solar gratuita gracias a una iniciativa impulsada por el Concello en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer.

La medida, que se puso en marcha por primera vez en el verano de 2023, se repetirá una temporada más con el objetivo de fomentar hábitos saludables y concienciar sobre la importancia de proteger la piel frente a la exposición al sol.

La concejala de Turismo, Maica García, recordó que Ferrol fue uno de los municipios pioneros en implantar este servicio en sus arenales. Según explicó, la iniciativa busca contribuir a la prevención de enfermedades relacionadas con la radiación solar y facilitar a los bañistas el acceso a protección adecuada durante su estancia en la playa.

Los dispensadores de crema solar con factor de protección 50 comenzarán a instalarse en los próximos días en las nueve casetas de socorrismo distribuidas por el litoral ferrolano. Estarán ubicados en las playas de Covas, Caranza, A Graña, Penencia, San Xurxo, Doniños, Santa Comba, Esmelle y Ponzos.

Cada usuario podrá obtener la dosis necesaria para una correcta protección de la piel, complementando así otras medidas preventivas recomendadas durante los meses de mayor intensidad solar.

Con esta actuación, el Concello mantiene una campaña de sensibilización que combina la promoción turística de los arenales con acciones dirigidas a la protección de la salud pública durante la temporada estival.