Ferrol reunirá a 350 jóvenes deportistas en el Campeonato Xunta de Galicia de Triatlón de Menores

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El puerto de Curuxeiras volverá a convertirse este verano en uno de los principales escenarios del deporte base gallego. Un total de 350 deportistas participarán el próximo 4 de julio en el Tríatlon de Menores Campionato Xunta de Galicia y en el Acuatlón Popular Pho3nix Kids Ferrol 2026, dos competiciones que reunirán en la ciudad a las principales promesas autonómicas de esta disciplina.

La cita fue presentada este martes por el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el presidente de la Federación Galega de Tríatlon, Javier Campos; y el presidente del Club Tríatlón Ferrol, Cali Formoso.

Las pruebas, organizadas por el Club Tríatlón Ferrol en colaboración con el Concello de Ferrol y la Federación Galega de Triatlón, se disputarán en las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, tanto masculinas como femeninas.

La competición arrancará a las 15.00 horas con el Acuatlón Popular Pho3nix Kids y continuará posteriormente con las diferentes pruebas del campeonato autonómico. Los participantes afrontarán recorridos adaptados a cada categoría, combinando natación, ciclismo y carrera a pie.

En categoría benjamín deberán completar 100 metros de natación, dos kilómetros en bicicleta y 500 metros de carrera. Los alevines recorrerán 200 metros a nado, cuatro kilómetros de ciclismo y un kilómetro a pie. En infantiles, las distancias serán de 300 metros de natación, seis kilómetros en bicicleta y dos kilómetros de carrera, mientras que los cadetes afrontarán 300 metros de natación, seis kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de carrera a pie.

Por su parte, los participantes en el Acuatlón Popular Pho3nix Kids tendrán que completar 100 metros de natación y medio kilómetro de carrera.

Durante la presentación el concejal Ricardo Aldrey destacó el entorno elegido para la competición, que permitirá desarrollar los tres segmentos del triatlón en un mismo espacio. El sector de natación se ubicará junto a la residencia de A Cortina, en dirección a Punta do Martillo. El recorrido ciclista discurrirá por la carretera del Puerto hasta el inicio del acceso norte, mientras que la carrera a pie se desarrollará entre la avenida da Mariña y el paseo marítimo.

Martina Aneiros puso en valor la estrecha vinculación de Ferrol con el triatlón y el trabajo que se realiza en la formación de jóvenes deportistas. Por su parte, tanto Javier Campos como Carlos Formoso agradecieron la colaboración institucional que permite que la ciudad vuelva a situarse como referencia autonómica de este deporte con la celebración de un campeonato que reunirá a buena parte de las futuras figuras gallegas del triatlón.