El PSOE de Ferrol denuncia un nuevo retraso en las obras del Centro Cívico de Caranza

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El Grupo Municipal del PSdeG-PSOE de Ferrol denunció este martes un nuevo retraso en las obras de reparación de la envolvente del Centro Cívico de Caranza, un proyecto que, según los socialistas, debía estar finalizado este mes pero cuyo plazo de ejecución ha sido ampliado oficialmente hasta el 31 de agosto de 2026.

El concejal socialista Julián Reina criticó la gestión del gobierno local y acusó al alcalde, José Manuel Rey Varela, de ocultar a la ciudadanía la paralización de unos trabajos que acumulan importantes demoras desde su adjudicación.

Según explicó el edil, la obra fue adjudicada en noviembre de 2025 por un importe cercano a los 500.000 euros y contaba con un plazo inicial de ejecución de seis meses. Sin embargo, aseguró que durante los primeros meses el ritmo de ejecución llegó a situarse en el 0%, lo que habría provocado la necesidad de ampliar los plazos previstos.

Reina señaló que la propia documentación municipal recoge observaciones del Servizo de Contratación e Patrimonio sobre diversos aspectos relacionados con la gestión de la obra. Entre ellos, citó la falta de previsión para suspender temporalmente el contrato cuando los trabajos no avanzaban, la escasa justificación de la ampliación solicitada y la incertidumbre existente sobre la posibilidad de completar la actuación dentro del nuevo calendario fijado.

El concejal socialista destacó además que, según los últimos datos disponibles correspondientes al mes de abril, el grado de ejecución de la obra alcanzaba únicamente el 32,82%, una cifra que, a su juicio, refleja una deficiente supervisión de los contratos públicos por parte del gobierno local.

Desde el PSdeG-PSOE consideran que la situación del Centro Cívico de Caranza es una muestra de la falta de liderazgo del gobierno municipal. “Ferrol non se pode permitir que o alcalde, coas súas continuas ausencias, teña condenada a esta cidade a que a goberne a inercia”, afirmó Julián Reina.

Los socialistas reclamaron mayor transparencia sobre el estado real de las actuaciones y exigieron al alcalde que asuma responsabilidades por los retrasos acumulados. Asimismo, lamentaron que los vecinos de Caranza continúen esperando la finalización de unas obras que consideran necesarias para mejorar las instalaciones del centro cívico.