“Renegade Jammer”, videojuego nacido como trabajo final de Máster en el Campus Industrial de Ferrol, finalista en los II Premios Iris Games

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

“Renegade Jammer”, un título nacido como trabajo final del máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos, titulación que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) de la Universidade da Coruña (UDC), ha sido seleccionado como finalista, en la categoría de “Mejor Videojuego de Centros Formativos”, en los II Premios Iris Games que promueve la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual, el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga y la Agencia Digital de Andalucía.

Este juego, diseñado por el estudio Team Kaulu, competirá con “El desgarro”, del centro Mercedarias Granada FP, con “Not My War” de 24-Pack Studios, desarrollado en la U-tad de Madrid, y con “Tiris”, de Cremaet Studios, de la ESAT Valencia. El nombre del título ganador se conocerá, el próximo 3 de julio, durante la gala que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, en el marco del Andalucía Play Fest. Tal y como indican desde la organización, en esta segunda edición de los Premios Iris Games se presentaron un total de 288 candidaturas de 32 provincias españolas y de 16 países. Finalmente, fueron 36 los juegos seleccionados como finalistas en las categorías “Mejor Videojuego PC/Consuela”, “Mejor Videojuego Móvil”, “Mejor Videojuego Narrativo”, “Mejor Videojuego Accesible”, “Mejor Videojuego Tech/XR”, “Mejor Videojuego de Andalucía”, “Mejor Videojuego Internaciona”, “Mejor Videojuego Indie” y “Mejor Videojuego de Centros Formativos”.

Primer Premio al Mejor Juego Indie en el Lérez Up de Pontevedra y Premio al Mejor Juego Académico en el BCN Game Fest

Detrás de “Renegad Jammer” están los antiguos estudiantes del Campus Industrial de Ferrol, Andrea Alonso, Álvaro Martos, David Muradás, Gael Alberto Quintela, Andrea Salgado y Manuel Sanjurjo. Juntos conforman Team Kaulu, el estudio que desarrolló este juego de plataformas 3D en el que su protagonista, Jammer, una rebelde que lidera la lucha contra la corporación intergaláctica ZenCore, tendrá que irrumpir en las instalaciones que esta compañía, dedicada al estudio de las mutaciones genéticas con fines poco éticos, tiene en varias galaxias con el objetivo de boicotear sus sistemas informáticos y detener su actividad.

Este título, nacido como trabajo final del Máster en Diseño y Desarrollo y Comercialización de Videojuegos de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), consiguió el Primer Premio al Mejor Juego Indie en el Lérez Up de Pontevedra en el año 2024 y el Premio al Mejor Juego Académico en el BCN Game

Fest en 2025.