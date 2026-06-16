Xa á venda os tickets para a sardiñada da Noite de San Xiao en Narón con actuación de De Ninghures

16 junio, 2026 Dejar un comentario 129 Vistas

O sábado 27 de xuño, a contorna do centro cívico social de San Xiao converterase en epicentro festivo de Narón cunha noite de música, gastronomía e encontro veciñal. Impulsada pola Asociación Veciñal San Xiao en colaboración co Padroado de Cultura do Concello de Narón e coa participación da Deputación da Coruña e da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), a Noite de San Xiao xa ten os tickets á venda para a sardiñada e churrascada. Poderán retirarse de forma anticipada os días 17, 19 e 25 de xuño no centro cívico, en horario de 19:30 a 21:00 horas, e tamén o propio día 27 entre as 19:00 e as 21:00 horas.

Presentacion na alcaldía | Concello de Narón

O acto de presentación desta xornada festiva reuniu a alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, o vicepresidente da entidade organizadora, Luis Doce, e o vogal Gustavo Hermida, que puxeron en valor o carácter participativo e comunitario dunha celebración xa consolidada no calendario festivo da parroquia.

«Este ano temos unha programación moi completa, con propostas para todas as idades e un cartel musical do que estamos moi orgullosos«, sinalou Doce. «Desde o Concello apoiamos con orgullo esta celebración porque é un exemplo do mellor que teñen as nosas parroquias: a capacidade de organizarse, de coidar as tradicións e de crear espazos de encontro», afirmou a alcaldesa de Narón.

A programación dará comezo ás 19:00 horas cunha proposta para o público familiar, con xogos tradicionais e populares e inchables para os máis pequenos. Ás 20:00 horas actuará Alex Rodríguez, abrindo a parte musical antes da cea popular.

A continuación terá lugar a tradicional sardiñada e churrascada, organizada pola A.VV. Ceibe de San Xiao. O menú —churrasco, chourizo criollo, pan, bebida e café, cunha sardiña de agasallo— ten un prezo de 15 euros para persoas socias e 18 euros para non socias, que poderán darse de alta no propio evento. As sardiñas tamén se poderán mercar de forma independente, a tres unidades por 2 euros.

Tras a cea, a partir das 21:00 horas, a música tradicional correrá a cargo do Grupo de Gaitas do Padroado de Cultura. Seguiranlles Irmaus da Raia Seca, coa súa fusión de tradicións galego-portuguesas, e De Ninghures, un dos grupos emerxentes máis destacados da escena folk galega contemporánea, coñecido pola súa fusión de tradición e sonoridades actuais. Para rematar a xornada, un segundo pase de Alex Rodríguez pechará esta nova edición da Noite de San Xiao.

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